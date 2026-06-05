У Росії анонсували хокейний матч з командою США

Хокейна шайба. Фото: Reuters

У липні в Москві планують провести товариський хокейний матч за участю представників Росії та США. Про підготовку зустрічі раніше повідомили в Держдумі РФ, а згодом інформацію підтвердила й американська сторона.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на російські ЗМІ.

Хокейний матч Росія — США

Першою про можливий матч повідомила перша заступниця голови комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Світлана Журова. За її словами, сторони обговорювали проведення гри між командами Торгово-промислової палати Росії та Американської торгової палати.

"Я знаю, що зараз обговорюється хокейний матч між торгово-промисловими палатами Америки та Росії, такий дружній. У липні є такі плани", — сказала Журова.

Згодом проведення поєдинку підтвердив президент Американської торгової палати в Росії Роберт Ейджі. Він повідомив, що матч запланований на 1 липня в Москві та буде присвячений 250-річчю США.

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"Я дуже радий заявити, що ми проведемо перший хокейний матч, щоб відсвяткувати 250-річний ювілей США. 1 липня хокейний матч відбудеться в Москві. Ми сподіваємося, що таким чином посприяємо таненню льоду, який виник між нами", — заявив Ейджі під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

За словами Журової, спортивна подія також може стати приводом для майбутніх контактів між представниками двох країн. Вона припустила, що хокейний матч може посприяти візиту американських конгресменів до Росії.

Ще у 2025 році Володимир Путін запропонував Дональду Трампу провести серію товариських матчів між клубами КХЛ та НХЛ. Американський президент тоді підтримав ідею, однак реалізувати цей проєкт поки не вдалося.