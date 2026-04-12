Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В Топ-3 мирового рейтинга по CS2 оказались NAVI и их бывшая молодежка

В Топ-3 мирового рейтинга по CS2 оказались NAVI и их бывшая молодежка

Ua ru
Дата публикации 12 апреля 2026 19:32
NAVI удерживают топ-2 рейтинга CS2, а их экс-академия уже в топ-3
NAVI в энергетическом круге. Фото: NAVI

Украинская организация NAVI продолжает удерживать позиции среди сильнейших коллективов мира в Counter-Strike 2. "Рожденные побеждать" остаются на втором месте в глобальном рейтинге Valve.

Об изменениях в рейтинге Valve сообщил портал Новини.LIVE.

Склад NAVI з CS2
Стадион в Роттердаме в цветах NAVI. Фото: NAVI

В топ-3 рейтинга Valve больше всего украинцев

На третье место рейтинга поднялась турецкая команда FUT Esports, которая напрямую связана с бывшей молодежной системой NAVI. Турецкий клуб занял третью позицию после победы на турнире PGL Bucharest 2026.

FUT провела мощный турнир, одолев ряд серьезных соперников. Во время соревнований команда переиграла Inner Circle, NRG, PARIVISION, B8, The MongolZ, а в финале уверенно победила Astralis.

Таким образом, сразу две организации, связанные с NAVI, оказались в топ-3 мирового рейтинга.

NAVI поднялись на вторую строчку благодаря стабильным результатам на международной арене. Команда выиграла ESL Pro League Season 23, а также дошла до финала BLAST Rotterdam, где уступили лишь лидеру рейтинга. Вскоре пройдет месяц, как NAVI находятся на второй позиции.

Первое место пока удерживает французская организация Vitality, которая пока не имеет конкурентов в CS2.

Интересно, что в топ-3 рейтинга пока четыре украинских игрока — двое в NAVI (Валерий "b1t" Ваховский, Игорь "w0nderful" Жданов) и еще двое в FUT(Никита "сmtry" Самолотов, Дмитрий "dem0n" Мирошниченко). Это самое большое представительство среди всех стран.

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere (NAVI) входит в бизнес-активы предпринимателя Максима Криппы.

NaVi CS2 FUT
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации