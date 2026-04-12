NAVI удерживают топ-2 рейтинга CS2, а их экс-академия уже в топ-3

NAVI в энергетическом круге. Фото: NAVI

Украинская организация NAVI продолжает удерживать позиции среди сильнейших коллективов мира в Counter-Strike 2. "Рожденные побеждать" остаются на втором месте в глобальном рейтинге Valve.

Об изменениях в рейтинге Valve сообщил портал Новини.LIVE.

Стадион в Роттердаме в цветах NAVI. Фото: NAVI

В топ-3 рейтинга Valve больше всего украинцев

На третье место рейтинга поднялась турецкая команда FUT Esports, которая напрямую связана с бывшей молодежной системой NAVI. Турецкий клуб занял третью позицию после победы на турнире PGL Bucharest 2026.

FUT провела мощный турнир, одолев ряд серьезных соперников. Во время соревнований команда переиграла Inner Circle, NRG, PARIVISION, B8, The MongolZ, а в финале уверенно победила Astralis.

Таким образом, сразу две организации, связанные с NAVI, оказались в топ-3 мирового рейтинга.

Читайте также:

NAVI поднялись на вторую строчку благодаря стабильным результатам на международной арене. Команда выиграла ESL Pro League Season 23, а также дошла до финала BLAST Rotterdam, где уступили лишь лидеру рейтинга. Вскоре пройдет месяц, как NAVI находятся на второй позиции.

Первое место пока удерживает французская организация Vitality, которая пока не имеет конкурентов в CS2.

Интересно, что в топ-3 рейтинга пока четыре украинских игрока — двое в NAVI (Валерий "b1t" Ваховский, Игорь "w0nderful" Жданов) и еще двое в FUT(Никита "сmtry" Самолотов, Дмитрий "dem0n" Мирошниченко). Это самое большое представительство среди всех стран.

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere (NAVI) входит в бизнес-активы предпринимателя Максима Криппы.

Напомним, ранее звездный британский ветеран супертяжелого веса Тайсон Фьюри победил россиянина Арсланбека Махмудова на футбольном стадионе "Тоттенхэма".

Как сообщал портал Новини.LIVE, Энтони Джошуа резко ответил Фьюри, который вызвал его на бой.