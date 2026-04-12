NAVI утримують топ-2 рейтингу CS2, а їх екс-академія вже в топ-3

Українська організація NAVI продовжує утримувати позиції серед найсильніших колективів світу у Counter-Strike 2. "Народжені перемагати" залишаються на другому місці в глобальному рейтингу Valve.

Про зміни в рейтингу Valve повідомив портал Новини.LIVE.

У топ-3 рейтингу Valve найбільше українців

На третє місце рейтингу піднялася турецька команда FUT Esports, яка безпосередньо пов’язана з колишньою молодіжною системою NAVI. Турецький клуб посів третю позицію після перемоги на турнірі PGL Bucharest 2026.

FUT провела потужний турнір, здолавши низку серйозних суперників. Під час змагань команда переграла Inner Circle, NRG, PARIVISION, B8, The MongolZ, а у фіналі впевнено перемогла Astralis.

Таким чином, одразу дві організації, пов’язані з NAVI, опинилися у топ-3 світового рейтингу.

NAVI піднялися на другу сходинку завдяки стабільним результатам на міжнародній арені. Команда виграла ESL Pro League Season 23, а також дійшла до фіналу BLAST Rotterdam, де поступилися лише лідеру рейтингу. Невдовзі мине місяць, як NAVI перебувають на другій позиції.

Перше місце наразі утримує французька організація Vitality, яка наразі не має конкурентів у CS2.

Цікаво, що у топ-3 рейтингу наразі чотири українські гравці — двоє в NAVI (Валерій "b1t" Ваховський, Ігор "w0nderful" Жданов) та ще двоє в FUT (Микита "сmtry" Самолотов, Дмитро "dem0n" Мірошниченко). Це найбільше представництво серед усіх країн.

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (NAVI) входить до бізнес-активів підприємця Максима Кріппи.

