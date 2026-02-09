Видео
Главная Спорт В УАФ опровергли слухи о натурализации бразильцев Шахтера

В УАФ опровергли слухи о натурализации бразильцев Шахтера

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 15:02
УАФ опровергла слухи о натурализации полузащитника Шахтера Педриньо
Игорь Дедишин. Фото: УАФ

В украинском футболе уже год в СМИ распространяется информация о возможной натурализации полузащитника "Шахтера" Педриньо. Однако, в Украинской ассоциации футбола (УАФ) эту информацию опровергли.

Во время пресс-конференции УАФ о вопросе натурализации высказался технический директор организации Игорь Дедишин, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Дедишин опроверг натурализацию футболистов

По словам Дедышина, УАФ не рассматривает натурализацию как инструмент усиления национальной команды, поскольку функция ассоциации заключается в выстраивании системы подготовки собственных игроков, а не в поиске футболистов за рубежом.

Сборные Украины, по его позиции, должны формироваться из футболистов с украинским паспортом, которые выросли в украинском футболе.

В то же время Дедишин уточнил, что УАФ положительно будет относиться к случаям, когда речь идет об игроках с этническими украинскими корнями. Если такой футболист изъявит желание получить гражданство Украины и будет отвечать требованиям тренерского штаба, ассоциация готова поддерживать подобные процессы.

Напомним, поступок Михаила Мудрика стал темой обсуждений в МИД Украины.

Украинская биатлонистка на Олимпиаде-2026 выступает с лыжами своей сестры.

УАФ футбол Сборная Украины по футболу гражданство Игорь Дедишин
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
