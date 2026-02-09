УАФ опровергла слухи о натурализации полузащитника Шахтера Педриньо

Игорь Дедишин. Фото: УАФ

В украинском футболе уже год в СМИ распространяется информация о возможной натурализации полузащитника "Шахтера" Педриньо. Однако, в Украинской ассоциации футбола (УАФ) эту информацию опровергли.

Во время пресс-конференции УАФ о вопросе натурализации высказался технический директор организации Игорь Дедишин, сообщает портал Новини.LIVE.

Дедишин опроверг натурализацию футболистов

По словам Дедышина, УАФ не рассматривает натурализацию как инструмент усиления национальной команды, поскольку функция ассоциации заключается в выстраивании системы подготовки собственных игроков, а не в поиске футболистов за рубежом.

Сборные Украины, по его позиции, должны формироваться из футболистов с украинским паспортом, которые выросли в украинском футболе.

В то же время Дедишин уточнил, что УАФ положительно будет относиться к случаям, когда речь идет об игроках с этническими украинскими корнями. Если такой футболист изъявит желание получить гражданство Украины и будет отвечать требованиям тренерского штаба, ассоциация готова поддерживать подобные процессы.

