Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт В УАФ спростували чутки про натуралізацію бразильців Шахтаря

В УАФ спростували чутки про натуралізацію бразильців Шахтаря

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 15:02
УАФ спростувала чутки про натуралізацію півзахисника Шахтаря Педріньо
Ігор Дедишин. Фото: УАФ

В українському футболі вже рік у ЗМІ поширюється інформація про можливу натуралізацію півзахисника "Шахтаря" Педріньо. Однак в Українській асоціації футболу (УАФ) цю інформацію спростували.

Під час пресконференції УАФ про питання натуралізації висловився технічний директор організації Ігор Дедишин, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Дедишин спростував натуралізацію футболістів

За словами Дедишина, УАФ не розглядає натуралізацію як інструмент підсилення національної команди, оскільки функція асоціації полягає у вибудові системи підготовки власних гравців, а не в пошуку футболістів за кордоном.

Збірні України, за його позицією, мають формуватися з футболістів з українським паспортом, які виросли в українському футболі.

Водночас Дедишин уточнив, що УАФ позитивно ставитиметься до випадків, коли йдеться про гравців з етнічним українським корінням. Якщо такий футболіст виявить бажання отримати громадянство України та відповідатиме вимогам тренерського штабу, асоціація готова підтримувати подібні процеси.

Нагадаємо, вчинок Михайла Мудрика став темою обговорень в МЗС України.

Українська біатлоністка на Олімпіаді-2026 виступає з лижами своєї сестри.

УАФ футбол Збірна України з футболу громадянство Ігор Дедишин
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації