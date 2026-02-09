УАФ спростувала чутки про натуралізацію півзахисника Шахтаря Педріньо

В УАФ спростували чутки про натуралізацію бразильців Шахтаря
В українському футболі вже рік у ЗМІ поширюється інформація про можливу натуралізацію півзахисника "Шахтаря" Педріньо. Однак в Українській асоціації футболу (УАФ) цю інформацію спростували.
Під час пресконференції УАФ про питання натуралізації висловився технічний директор організації Ігор Дедишин, повідомляє портал Новини.LIVE.
Дедишин спростував натуралізацію футболістів
За словами Дедишина, УАФ не розглядає натуралізацію як інструмент підсилення національної команди, оскільки функція асоціації полягає у вибудові системи підготовки власних гравців, а не в пошуку футболістів за кордоном.
Збірні України, за його позицією, мають формуватися з футболістів з українським паспортом, які виросли в українському футболі.
Водночас Дедишин уточнив, що УАФ позитивно ставитиметься до випадків, коли йдеться про гравців з етнічним українським корінням. Якщо такий футболіст виявить бажання отримати громадянство України та відповідатиме вимогам тренерського штабу, асоціація готова підтримувати подібні процеси.
