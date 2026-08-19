В Ужгороде прошел Judo Summer Camp с участием чемпионов мира

Участники Judo Summer Camp. Фото: Judo Summer Camp

В Ужгороде в третий раз прошел международный тренировочный лагерь Judo Summer Camp, который собрал сотни юных дзюдоистов со всей Украины. Мастер-классы для детей провели чемпионы и призеры мировых и европейских первенств, которые поделились со спортсменами своим опытом.

О тренировочном лагере сообщил портал Новини.LIVE.

В Ужгород приехали звезды дзюдо

Участниками Judo Summer Camp стали чемпион мира Лука Майсурадзе (Грузия), двукратный серебряный призер чемпионатов мира и один из лидеров сборной Италии Мануэль Ломбардо, а также бронзовый призер чемпионата Европы Зебеда Рехвиашвили (Грузия).

К тренировочному процессу также присоединился легендарный украинский дзюдоист Георгий Зантарая — первый в истории Украины чемпион мира по дзюдо.

Во время лагеря юные спортсмены тренировались под руководством ведущих дзюдоистов мира, осваивали новые технические элементы и имели возможность пообщаться со своими кумирами.

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