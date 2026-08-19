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Главная Спорт В Украине в третий раз прошел Judo Summer Camp для сотни детей

В Украине в третий раз прошел Judo Summer Camp для сотни детей

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 12:45
В Ужгороде прошел Judo Summer Camp с участием чемпионов мира
Участники Judo Summer Camp. Фото: Judo Summer Camp

В Ужгороде в третий раз прошел международный тренировочный лагерь Judo Summer Camp, который собрал сотни юных дзюдоистов со всей Украины. Мастер-классы для детей провели чемпионы и призеры мировых и европейских первенств, которые поделились со спортсменами своим опытом.

О тренировочном лагере сообщил портал Новини.LIVE.

В Ужгород приехали звезды дзюдо

Участниками Judo Summer Camp стали чемпион мира Лука Майсурадзе (Грузия), двукратный серебряный призер чемпионатов мира и один из лидеров сборной Италии Мануэль Ломбардо, а также бронзовый призер чемпионата Европы Зебеда Рехвиашвили (Грузия).

К тренировочному процессу также присоединился легендарный украинский дзюдоист Георгий Зантарая — первый в истории Украины чемпион мира по дзюдо.

Во время лагеря юные спортсмены тренировались под руководством ведущих дзюдоистов мира, осваивали новые технические элементы и имели возможность пообщаться со своими кумирами.

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Организаторы отметили, что Judo Summer Camp уже в третий раз проходит в Украине.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о необычном видео Александры Меркушиной, на котором украинская биатлонистка танцевала.

Также Новини.LIVE рассказывал, как Владимир Кличко почтил память своей бывшей невесты Хейден Панеттьери.

спорт дети лето Дзюдо Judo Summer Camp
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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