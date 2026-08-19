В Ужгороді пройшов Judo Summer Camp за участю чемпіонів світу

Учасники Judo Summer Camp. Фото: Judo Summer Camp

В Ужгороді втретє відбувся міжнародний тренувальний табір Judo Summer Camp, який зібрав сотні юних дзюдоїстів з усієї України. Майстер-класи для дітей провели чемпіони та призери світових і європейських першостей, які поділилися зі спортсменами своїм досвідом.

Про тренувальний табір повідомив портал Новини.LIVE.

До Ужгорода приїхали зірки дзюдо

Учасниками Judo Summer Camp стали чемпіон світу Лука Майсурадзе (Грузія), дворазовий срібний призер чемпіонатів світу та один із лідерів збірної Італії Мануель Ломбардо, а також бронзовий призер чемпіонату Європи Зебеда Рехвіашвілі (Грузія).

До тренувального процесу також долучився легендарний український дзюдоїст Георгій Зантарая — перший в історії України чемпіон світу з дзюдо.

Під час табору юні спортсмени працювали під керівництвом провідних дзюдоїстів світу, опановували нові технічні елементи та мали можливість поспілкуватися зі своїми кумирами.

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