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Головна Спорт В Україні втретє пройшов Judo Summer Camp для сотні дітей

В Україні втретє пройшов Judo Summer Camp для сотні дітей

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2026 12:45
В Ужгороді пройшов Judo Summer Camp за участю чемпіонів світу
Учасники Judo Summer Camp. Фото: Judo Summer Camp

В Ужгороді втретє відбувся міжнародний тренувальний табір Judo Summer Camp, який зібрав сотні юних дзюдоїстів з усієї України. Майстер-класи для дітей провели чемпіони та призери світових і європейських першостей, які поділилися зі спортсменами своїм досвідом.

Про тренувальний табір повідомив портал Новини.LIVE.

До Ужгорода приїхали зірки дзюдо

Учасниками Judo Summer Camp стали чемпіон світу Лука Майсурадзе (Грузія), дворазовий срібний призер чемпіонатів світу та один із лідерів збірної Італії Мануель Ломбардо, а також бронзовий призер чемпіонату Європи Зебеда Рехвіашвілі (Грузія).

До тренувального процесу також долучився легендарний український дзюдоїст Георгій Зантарая — перший в історії України чемпіон світу з дзюдо.

Під час табору юні спортсмени працювали під керівництвом провідних дзюдоїстів світу, опановували нові технічні елементи та мали можливість поспілкуватися зі своїми кумирами.

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Організатори зазначили, що Judo Summer Camp вже втретє проходить в Україні.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про незвичне відео Олександри Меркушиної, на якому українська біатлоністка танцювала.

Також Новини.LIVE розповідав, як Володимир Кличко вшанував пам'ять своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі.

спорт діти літо Дзюдо Judo Summer Camp
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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