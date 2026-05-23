Звезды сборной Нидерландов по футболу поддержали Верхувена перед боем с Усиком

Ван Дейк и другие голландские звезды пожелали Верхувену разнести Усика
Футболисты сборной Нидерландов поддержали лучшего кикбоксера мира Рико Верхувена перед его поединком против чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика. К своему соотечественнику обратились сразу несколько известных игроков национальной команды.
Видео с поддержкой опубликовал DAZN, сообщает портал Новини.LIVE.
Футболисты сборной Нидерландов поддержали Верхувена
Слова поддержки Верхувену записали защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, хавбек "Аль-Иттифака" Джорджиньо Вейналдум, нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо и защитник "Интера" Дензел Думфрис.
Ван Дейк призвал соотечественника уверенно провести бой и одержать победу над украинцем.
"Рико, успехов тебе. Делай свое дело, наслаждайся моментом. Что это будет за бой с Усиком. И еще раз, удачи. Разнеси его", — сказал капитан сборной Нидерландов.
Вейналдум признался, что обычно он болеет за Усика, однако в этом поединке будет поддерживать Верхувена.
"Обычно я болею за Усика, но в этом поединке я точно изменю свой выбор", — заявил футболист.
Думфрис отметил, что Верхувен достойно представляет Нидерланды не только в кикбоксинге, но и на боксерском ринге, а Гакпо выразил уверенность в победе соотечественника.
"Мы верим в тебя. Нидерланды поддерживают тебя", — сказал Гакпо.
Поединок между Усиком и Верхувеном состоится 23 мая в Гизе, Египет. Вечер бокса пройдет на фоне пирамид.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал подробности предстоящего поединка между Александром Усиком и Рико Верхувеном и рассказывал, где смотреть бой.
Кроме того, Новини.LIVE писал, какое значение имел яркий белый образ Усика, в котором чемпион появился перед публикой на пресс-конференции.