Ван Дейк и другие голландские звезды пожелали Верхувену разнести Усика

Ua ru
Дата публикации 23 мая 2026 16:18
Звезды сборной Нидерландов по футболу поддержали Верхувена перед боем с Усиком
Вирджил Ван Дейк. Фото: Reuters

Футболисты сборной Нидерландов поддержали лучшего кикбоксера мира Рико Верхувена перед его поединком против чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика. К своему соотечественнику обратились сразу несколько известных игроков национальной команды.

Видео с поддержкой опубликовал DAZN, сообщает портал Новини.LIVE.

Александр Усик — Рико Верхувен
Александр Усик — Рико Верхувен. Фото: Reuters

Футболисты сборной Нидерландов поддержали Верхувена

Слова поддержки Верхувену записали защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, хавбек "Аль-Иттифака" Джорджиньо Вейналдум, нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо и защитник "Интера" Дензел Думфрис.

Ван Дейк призвал соотечественника уверенно провести бой и одержать победу над украинцем.

"Рико, успехов тебе. Делай свое дело, наслаждайся моментом. Что это будет за бой с Усиком. И еще раз, удачи. Разнеси его", — сказал капитан сборной Нидерландов.

Вейналдум признался, что обычно он болеет за Усика, однако в этом поединке будет поддерживать Верхувена.

"Обычно я болею за Усика, но в этом поединке я точно изменю свой выбор", — заявил футболист.

Думфрис отметил, что Верхувен достойно представляет Нидерланды не только в кикбоксинге, но и на боксерском ринге, а Гакпо выразил уверенность в победе соотечественника.

"Мы верим в тебя. Нидерланды поддерживают тебя", — сказал Гакпо.

Поединок между Усиком и Верхувеном состоится 23 мая в Гизе, Египет. Вечер бокса пройдет на фоне пирамид.

Александр Усик Вирджил Ван Дейк Рико Верхувен Бой Усик — Верхувен
Андрей Андрущак - Редактор
Андрей Андрущак
