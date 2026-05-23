Звезды сборной Нидерландов по футболу поддержали Верхувена перед боем с Усиком

Вирджил Ван Дейк.

Футболисты сборной Нидерландов поддержали лучшего кикбоксера мира Рико Верхувена перед его поединком против чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика. К своему соотечественнику обратились сразу несколько известных игроков национальной команды.

Видео с поддержкой опубликовал DAZN, сообщает портал Новини.LIVE.

Слова поддержки Верхувену записали защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, хавбек "Аль-Иттифака" Джорджиньо Вейналдум, нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо и защитник "Интера" Дензел Думфрис.

Ван Дейк призвал соотечественника уверенно провести бой и одержать победу над украинцем.

"Рико, успехов тебе. Делай свое дело, наслаждайся моментом. Что это будет за бой с Усиком. И еще раз, удачи. Разнеси его", — сказал капитан сборной Нидерландов.

Вейналдум признался, что обычно он болеет за Усика, однако в этом поединке будет поддерживать Верхувена.

"Обычно я болею за Усика, но в этом поединке я точно изменю свой выбор", — заявил футболист.

Думфрис отметил, что Верхувен достойно представляет Нидерланды не только в кикбоксинге, но и на боксерском ринге, а Гакпо выразил уверенность в победе соотечественника.

"Мы верим в тебя. Нидерланды поддерживают тебя", — сказал Гакпо.

Поединок между Усиком и Верхувеном состоится 23 мая в Гизе, Египет. Вечер бокса пройдет на фоне пирамид.

