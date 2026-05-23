Головна Спорт Ван Дейк й інші голандські зірки футболу побажали Верхувену рознести Усика

Дата публікації: 23 травня 2026 16:18
Зірки збірної Нідерландів з футболу підтримали Верхувена перед боєм з Усиком
Вірджіл Ван Дейк. Фото: Reuters

Футболісти збірної Нідерландів підтримали найкращого кікбоксера світу Ріко Верхувена перед його поєдинком проти чемпіона світу з боксу в надважкій вазі Олександра Усика. До свого співвітчизника звернулися одразу кілька відомих гравців національної команди.

Відео з підтримкою опублікував DAZN, повідомляє портал Новини.LIVE.

Александр Усик — Рико Верхувен
Олександр Усик — Ріко Верхувен. Фото: Reuters

Футболісти збірної Нідерландів підтримали Верхувена

Слова підтримки Верхувену записали захисник "Ліверпуля" Вірджіл ван Дейк, хавбек "Аль-Іттіфака" Джорджиньйо Вейналдум, нападник "Ліверпуля" Коді Ґакпо та захисник "Інтера" Дензел Думфріс.

Ван Дейк закликав співвітчизника впевнено провести бій та здобути перемогу над українцем.

"Ріко, успіхів тобі. Роби свою справу, насолоджуйся моментом. Що це буде за бій з Усиком. І ще раз, нехай щастить. Рознеси його", — сказав капітан збірної Нідерландів.

Читайте також:

Вейналдум зізнався, що зазвичай він вболіває за Усика, однак у цьому поєдинку підтримуватиме Верхувена.

"Зазвичай я вболіваю за Усика, але у цьому поєдинку я точно зміню свій вибір", — заявив футболіст.

Думфріс наголосив, що Верхувен гідно представляє Нідерланди не лише у кікбоксингу, а й на боксерському рингу, а Ґакпо висловив упевненість у перемозі співвітчизника.

"Ми віримо в тебе. Нідерланди підтримують тебе", — сказав Ґакпо.

Поєдинок між Усиком та Верхувеном відбудеться 23 травня у Гізі, Єгипет. Вечір боксу пройде на тлі пірамід.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв подробиці майбутнього поєдинку між Олександром Усиком та Ріко Верхувеном і розповідав, де дивитися бій.

Крім того, Новини.LIVE писав, яке значення мав яскравий білий образ Усика, у якому чемпіон з’явився перед публікою на пресконференції.

Олександр Усик Вірджил Ван Дейк Ріко Верхувен Бій Усик — Верхувен
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
