Зірки збірної Нідерландів з футболу підтримали Верхувена перед боєм з Усиком

Вірджіл Ван Дейк. Фото: Reuters

Футболісти збірної Нідерландів підтримали найкращого кікбоксера світу Ріко Верхувена перед його поєдинком проти чемпіона світу з боксу в надважкій вазі Олександра Усика. До свого співвітчизника звернулися одразу кілька відомих гравців національної команди.

Відео з підтримкою опублікував DAZN, повідомляє портал Новини.LIVE.

Олександр Усик — Ріко Верхувен. Фото: Reuters

Слова підтримки Верхувену записали захисник "Ліверпуля" Вірджіл ван Дейк, хавбек "Аль-Іттіфака" Джорджиньйо Вейналдум, нападник "Ліверпуля" Коді Ґакпо та захисник "Інтера" Дензел Думфріс.

Ван Дейк закликав співвітчизника впевнено провести бій та здобути перемогу над українцем.

"Ріко, успіхів тобі. Роби свою справу, насолоджуйся моментом. Що це буде за бій з Усиком. І ще раз, нехай щастить. Рознеси його", — сказав капітан збірної Нідерландів.

Вейналдум зізнався, що зазвичай він вболіває за Усика, однак у цьому поєдинку підтримуватиме Верхувена.

"Зазвичай я вболіваю за Усика, але у цьому поєдинку я точно зміню свій вибір", — заявив футболіст.

Думфріс наголосив, що Верхувен гідно представляє Нідерланди не лише у кікбоксингу, а й на боксерському рингу, а Ґакпо висловив упевненість у перемозі співвітчизника.

"Ми віримо в тебе. Нідерланди підтримують тебе", — сказав Ґакпо.

Поєдинок між Усиком та Верхувеном відбудеться 23 травня у Гізі, Єгипет. Вечір боксу пройде на тлі пірамід.

