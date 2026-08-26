Ванат хочет уйти из «Жирона» и устроил демарш

Ванат может покинуть Жирону на этой неделе
Украинский нападающий Владислав Ванат хочет покинуть "Жирону". После первых двух матчей сезона, в которых он оставался на скамейке запасных, украинец попал в список футболистов, которые могут покинуть каталонский клуб до закрытия летнего трансферного окна.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на испанского журналиста Арнау Поу.
Ванат может последовать примеру Цыганкова
Арнау Поу сообщил, что после ряда летних трансферов «Жирона» может расстаться ещё с несколькими футболистами, среди которых и Ванат.
По словам журналиста, если украинский нападающий также покинет команду, руководству клуба будет очень сложно за несколько дней до закрытия трансферного окна найти полноценную замену на позицию центрального нападающего.
Слухи о возможном трансфере подогрели и действия самого украинца. Ванат удалил из своего Instagram все фотографии, на которых он запечатлен в форме "Жироны".
Ванат присоединился к "Жироне" в сентябре 2025 года. Каталонский клуб приобрел нападающего у киевского "Динамо" за 20 миллионов долларов. С тех пор украинец провёл 29 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал две голевые передачи.
В ближайшее время "Жирону" также должен покинуть Виктор Цыганков, который близок к переходу в амстердамский "Аякс".
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