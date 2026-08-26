Ванат хочет уйти из «Жирона» и устроил демарш

Владислав Ванат. Фото: instagram.com/vladyslav.vanat

Украинский нападающий Владислав Ванат хочет покинуть "Жирону". После первых двух матчей сезона, в которых он оставался на скамейке запасных, украинец попал в список футболистов, которые могут покинуть каталонский клуб до закрытия летнего трансферного окна.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на испанского журналиста Арнау Поу.

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Владислав Ванат. Фото: УАФ

Ванат может последовать примеру Цыганкова

Арнау Поу сообщил, что после ряда летних трансферов «Жирона» может расстаться ещё с несколькими футболистами, среди которых и Ванат.

По словам журналиста, если украинский нападающий также покинет команду, руководству клуба будет очень сложно за несколько дней до закрытия трансферного окна найти полноценную замену на позицию центрального нападающего.

Слухи о возможном трансфере подогрели и действия самого украинца. Ванат удалил из своего Instagram все фотографии, на которых он запечатлен в форме "Жироны".

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Ванат присоединился к "Жироне" в сентябре 2025 года. Каталонский клуб приобрел нападающего у киевского "Динамо" за 20 миллионов долларов. С тех пор украинец провёл 29 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал две голевые передачи.

В ближайшее время "Жирону" также должен покинуть Виктор Цыганков, который близок к переходу в амстердамский "Аякс".

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