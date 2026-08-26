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Головна Спорт Ванат може покинути Жирону цього тижня

Ванат може покинути Жирону цього тижня

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2026 22:07
Ванат хоче піти з Жирона та влаштував демарш
Владислав Ванат. Фото: instagram.com/vladyslav.vanat

Український нападник Владислав Ванат хоче залишити "Жирону". Після перших двох матчів сезону, в яких він залишився на лаві запасних, українець потрапив до переліку футболістів, що можуть покинути каталонський клуб до закриття літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на іспанського журналіста Арнау Поу.

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Владислав Ванат
Владислав Ванат. Фото: УАФ

Ванат може піти слідом за Циганковим

Арнау Поу повідомив, що після низки літніх трансферів на вихід "Жирона" може попрощатися ще з кількома футболістами, серед яких і Ванат.

За словами журналіста, якщо український нападник також залишить команду, керівництву клубу буде дуже складно за кілька днів до закриття трансферного вікна знайти повноцінну заміну на позицію центрального форварда.

Чутки про можливий трансфер підігріли й дії самого українця. Ванат видалив зі свого Instagram усі фотографії, на яких він зображений у формі "Жирони".

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Ванат приєднався до "Жирони" у вересні 2025 року. Каталонський клуб придбав нападника у київського "Динамо" за 20 мільйонів доларів. Відтоді українець провів 29 матчів у всіх турнірах, забив 10 голів і віддав дві результативні передачі.

Найближчим часом "Жирону" також має залишити Віктор Циганков, який близький до переходу в амстердамський "Аякс".

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав про результати Ярослави Магучіх, Ірини Геращенко та Юлії Левченко в сезоні Діамантової ліги.

Також Новини.LIVE писав про Кейт Коваль, яка відмовилася продовжувати виступи за свою команду у США після підписання російської баскетболістки.

Футбол трансфери Владислав Ванат Жирона українські легіонери (футбол) Сегунда
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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