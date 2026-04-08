Ванат услышал очень плохие новости о сроках восстановления от травмы

Ванат услышал очень плохие новости о сроках восстановления от травмы

Дата публикации 8 апреля 2026 16:09
Ванат из-за травмы выбыл до конца сезона
Владислав Ванат. Фото: "Жирона"

Нападающий сборной Украины и испанской "Жироны" Владислав Ванат получил травму, из-за которой фактически пропустит оставшуюся часть клубного сезона. Ориентировочный срок восстановления составляет до трех месяцев.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Жирону".

Владислав Ванат в матче за Жирону
Владислав Ванат. Фото: "Жирона"

Ванат в этом сезоне больше не сыграет

В каталонском клубе сообщили, что у футболиста диагностировано повреждение сухожилия подколенной поверхности левой ноги. По оценкам медиков, восстановление продлится 10-12 недель, что делает невозможным его возвращение на поле до завершения сезона.

Таким образом, "Жирона" потеряла одного из ключевых игроков атакующей линии на решающий отрезок кампании. Ванат регулярно выходил в стартовом составе и выполнял важную роль в построении игры команды.

Также Ванат в июне не поможет сборной Украины в товарищеском матче. Ожидается, что "сине-желтые" сыграют против Дании.

В нынешнем сезоне украинец провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи. В "Жироне" с девятью голами в Ла-Лиге он является лучшим бомбардиром.

Сейчас у Ваната контракт с "Жироной" до 30 июня 2030 года. Статистический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 15 млн евро.

Владислав Ванат Жирона Спортивная травма
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
