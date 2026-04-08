Ванат через травму вибув до кінця сезону

Владислав Ванат. Фото: "Жирона"

Нападник збірної України та іспанської "Жирони" Владислав Ванат отримав травму, через яку фактично пропустить решту клубного сезону. Орієнтовний термін відновлення становить до трьох місяців.

Владислав Ванат. Фото: "Жирона"

Ванат цього сезону більше не зіграє

У каталонському клубі повідомили, що у футболіста діагностовано пошкодження сухожилля підколінної поверхні лівої ноги. За оцінками медиків, відновлення триватиме 10–12 тижнів, що унеможливлює його повернення на поле до завершення сезону.

Таким чином, "Жирона" втратила одного з ключових гравців атакувальної лінії на вирішальний відрізок кампанії. Ванат регулярно виходив у стартовому складі та виконував важливу роль у побудові гри команди.

Також Ванат у червні не допоможе збірній України в товариському матчі. Очікується, що "синьо-жовті" зіграють проти Данії.

У нинішньому сезоні українець провів 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 13 голів і зробив чотири результативні передачі. У "Жироні" з дев’ятьма голами в Ла-Лізі він є найкращим бомбардиром.

Наразі у Ваната контракт із "Жироною" до 30 червня 2030 року. Статистичний портал Transfermarkt оцінює 24-річного гравця у 15 млн євро.

