Ванат через травму вибув до кінця сезону

Ванат почув дуже погані новини щодо строків відновлення від травми
Нападник збірної України та іспанської "Жирони" Владислав Ванат отримав травму, через яку фактично пропустить решту клубного сезону. Орієнтовний термін відновлення становить до трьох місяців.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Жирону".
Ванат цього сезону більше не зіграє
У каталонському клубі повідомили, що у футболіста діагностовано пошкодження сухожилля підколінної поверхні лівої ноги. За оцінками медиків, відновлення триватиме 10–12 тижнів, що унеможливлює його повернення на поле до завершення сезону.
Таким чином, "Жирона" втратила одного з ключових гравців атакувальної лінії на вирішальний відрізок кампанії. Ванат регулярно виходив у стартовому складі та виконував важливу роль у побудові гри команди.
Також Ванат у червні не допоможе збірній України в товариському матчі. Очікується, що "синьо-жовті" зіграють проти Данії.
У нинішньому сезоні українець провів 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 13 голів і зробив чотири результативні передачі. У "Жироні" з дев’ятьма голами в Ла-Лізі він є найкращим бомбардиром.
Наразі у Ваната контракт із "Жироною" до 30 червня 2030 року. Статистичний портал Transfermarkt оцінює 24-річного гравця у 15 млн євро.
Як повідомлялося в публікації порталу Новини.LIVE, відомив блогер має претензії щодо об'ємів роботи головного тренера збірної України Сергія Реброва.
Також Новини.LIVE повідомляли, що олімпійська призерка Токі з дзюдо Дар'я Білодід змінила образ перед новою фотосесією.
Читайте Новини.LIVE!