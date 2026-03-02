Відео
Ванат забив 10-й гол за Жирону, але команді це не допомогло

Ванат забив 10-й гол за Жирону, але команді це не допомогло

Дата публікації: 2 березня 2026 06:40
Десятий гол Ваната не врятував Жирону від поразки
Владислав Ванат. Фото: "Жирона"

В Іспанії відбулися матчі 26-го туру чемпіонату Іспанії. "Жирона" вдома поступилася "Сельті" з рахунком 1:2.

З перших хвилин на поле вийшли українці Владислав Ванат та Віктор Циганков, передає портал Новини.LIVE.

Игроки Жироны
Гравці іспанської "Жирони". Фото: "Жирона"

Статистика українців у матчі

Ванат відкрив рахунок в першому таймі після кутового та скидання Акселя Вітселя. Однак каталонці не втримали перевагу. Владислав був замінений на 73-й хвилині, тоді як Циганков провів на полі весь матч.

За 73 хвилини Ванат завдав трьох ударів, один із яких у площину воріт, здійснив одну успішну спробу дриблінгу та зробив 20 дотиків до м’яча. Владислав виконав вісім точних передач із десяти (80%), виграв п’ять єдиноборств, зробив два відбори, допустив п’ять втрат і тричі невдало прийняв м’яч.

Циганков завдав два удари, один з яких у площину, здійснив 58 дотиків до м’яча та віддав 38 точних передач із 41 (93%). На його рахунку два створені моменти, один виніс, сім навісів і два відбори.

За оцінками WhoScored і SofaScore, Ванат отримав 7,2 та 7,3 бала відповідно і став найкращим гравцем "Жирони" у цьому матчі. Циганкова оцінили в 6,5 та 6,3 бали.

футбол Віктор Циганков Владислав Ванат Жирона українські легіонери (футбол)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
