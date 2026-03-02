Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Ванат знову забив за Жирону, але команда втратила перемогу

Ванат знову забив за Жирону, але команда втратила перемогу

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 06:40
Ванат забил, но Жирона уступила Сельте в чемпионате Испании
Владислав Ванат. Фото: "Жирона"

В рамках 26-го тура чемпионата Испании "Жирона" принимала "Сельту". С первых минут на поле вышли украинцы Владислав Ванат и Виктор Цыганков.

"Жирона" в этом матче проиграла со счетом 1:2, передает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Игроки Жироны
Игроки испанской "Жироны". Фото: "Жирона"

Статистика украинцев в матче

Ванат открыл счет в первом тайме после углового и сброса Акселя Витселя. Однако каталонцы не удержали преимущество. Владислав был заменен на 73-й минуте, тогда как Цыганков провел на поле весь матч.

За 73 минуты Ванат нанес три удара, один из которых в створ ворот, совершил одну успешную попытку дриблинга и сделал 20 касаний мяча. Владислав выполнил восемь точных передач из десяти (80%), выиграл пять единоборств, совершил два отбора, допустил пять потерь и трижды неудачно принял мяч.

Цыганков нанес два удара, один из которых в створ, совершил 58 касаний мяча и отдал 38 точных передач из 41 (93%). На его счету два созданных момента, один вынос, семь навесов и два отбора.

По оценкам WhoScored и SofaScore, Ванат получил 7,2 и 7,3 балла соответственно и стал лучшим игроком "Жироны" в этом матче. Цыганкова оценили в 6,5 и 6,3 балла.

Напомним, Илья Забарный поразил своей игрой экспертов во Франции — это случилось впервые.

Звездная прыгунья в высоту Ярослава Магучих победила на чемпионате Украины.

футбол Виктор Цыганков Владислав Ванат Жирона украинские легионеры (футбол)
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации