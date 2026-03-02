Ванат забил, но Жирона уступила Сельте в чемпионате Испании

Владислав Ванат. Фото: "Жирона"

В рамках 26-го тура чемпионата Испании "Жирона" принимала "Сельту". С первых минут на поле вышли украинцы Владислав Ванат и Виктор Цыганков.

"Жирона" в этом матче проиграла со счетом 1:2, передает портал Новини.LIVE.

Игроки испанской "Жироны". Фото: "Жирона"

Статистика украинцев в матче

Ванат открыл счет в первом тайме после углового и сброса Акселя Витселя. Однако каталонцы не удержали преимущество. Владислав был заменен на 73-й минуте, тогда как Цыганков провел на поле весь матч.

За 73 минуты Ванат нанес три удара, один из которых в створ ворот, совершил одну успешную попытку дриблинга и сделал 20 касаний мяча. Владислав выполнил восемь точных передач из десяти (80%), выиграл пять единоборств, совершил два отбора, допустил пять потерь и трижды неудачно принял мяч.

Цыганков нанес два удара, один из которых в створ, совершил 58 касаний мяча и отдал 38 точных передач из 41 (93%). На его счету два созданных момента, один вынос, семь навесов и два отбора.

По оценкам WhoScored и SofaScore, Ванат получил 7,2 и 7,3 балла соответственно и стал лучшим игроком "Жироны" в этом матче. Цыганкова оценили в 6,5 и 6,3 балла.

