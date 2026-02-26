Ваната почали хвалити — чому Жирона цінує українця

Владислав Ванат на тренуванні. Фото: instagram.com/vladyslav.vanat/

Іспанський журналіст Хонай Амаро прокоментував гру ексфорварда "Динамо" Владислава Ваната в нинішньому сезоні. За його словами, нападник зберігає стабільну результативність навіть попри складні обставини.

На рахунку українця вже вісім голів, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Estadio Deportivo.

Іспанська команда переживала складний відрізок на початку сезону, а сам Владислав Ванат не завжди отримував достатню кількість передач. Незважаючи на це, українець використовує свої моменти максимально ефективно і має прямий вплив на турнірне становище клубу.

Владислав Ванат у збірній України. Фото: УАФ

Фактор Ваната, який змінює сезон

Завдяки м'ячам та одній результативній передачі Владислава, а також внеску інших гравців, "Жирона" набрала 18 очок. У публікаціях підкреслюється, що без цих дій боротьба за збереження місця в еліті виглядала б значно складнішою, а сам нападник входить до числа найефективніших гравців чемпіонату за співвідношенням моментів та голів.

"У нього вже вісім м'ячів у сезоні, і це при тому, що команда проходила через дуже складний період. Він відмінно відчуває епізод і вичавлює максимум зі своїх можливостей. Повірте, він стане символом нової епохи в клубі", — заявив Амаро.

