Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт В Испании дали предельно честную характеристику игре Ваната

В Испании дали предельно честную характеристику игре Ваната

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 17:07
В Испании удивили оценкой эффективности Ваната в Жироне
Владислав Ванат на тренировке. Фото: instagram.com/vladyslav.vanat/

Испанский журналист Хонай Амаро высказался о выступлениях бывшего нападающего "Динамо" Владислава Ваната в текущем сезоне. Форвард демонстрирует стабильную результативность даже в непростых условиях.

На счету украинца уже восемь голов, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Estadio Deportivo

Реклама
Читайте также:

Испанская команда переживала сложный отрезок в начале сезона, а сам Владислав Ванат не всегда получал достаточное количество передач. Несмотря на это, украинец использует свои моменты максимально эффективно и оказывает прямое влияние на турнирное положение клуба. 

Владислав Ванат
Владислав Ванат в сборной Украины. Фото: УАФ

Фактор Ваната, который меняет сезон

Благодаря мячам и одной результативной передаче Владислава, а также вкладу других игроков, "Жирона" набрала 18 очков. В публикациях подчеркивается, что без этих действий борьба за сохранение места в элите выглядела бы значительно сложнее, а сам нападающий входит в число самых эффективных игроков чемпионата по соотношению моментов и голов.

"У него уже восемь мячей в сезоне, и это при том, что команда проходила через очень сложный период. Он отлично чувствует эпизод и выжимает максимум из своих возможностей. Поверьте, он станет символом новой эпохи в клубе", — заявил Амаро. 

Напомним, в карьере Михаила Мудрика могут произойти важные изменения, игрок близок к возвращению в футбол. 

В последние дни вокруг будущего Александра Усика стали регулярно возникать слухи — что ждет украинского боксера

спорт футбол Сборная Украины по футболу Владислав Ванат Жирона
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации