В Испании удивили оценкой эффективности Ваната в Жироне

Испанский журналист Хонай Амаро высказался о выступлениях бывшего нападающего "Динамо" Владислава Ваната в текущем сезоне. Форвард демонстрирует стабильную результативность даже в непростых условиях.

На счету украинца уже восемь голов, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Estadio Deportivo.

Испанская команда переживала сложный отрезок в начале сезона, а сам Владислав Ванат не всегда получал достаточное количество передач. Несмотря на это, украинец использует свои моменты максимально эффективно и оказывает прямое влияние на турнирное положение клуба.

Фактор Ваната, который меняет сезон

Благодаря мячам и одной результативной передаче Владислава, а также вкладу других игроков, "Жирона" набрала 18 очков. В публикациях подчеркивается, что без этих действий борьба за сохранение места в элите выглядела бы значительно сложнее, а сам нападающий входит в число самых эффективных игроков чемпионата по соотношению моментов и голов.

"У него уже восемь мячей в сезоне, и это при том, что команда проходила через очень сложный период. Он отлично чувствует эпизод и выжимает максимум из своих возможностей. Поверьте, он станет символом новой эпохи в клубе", — заявил Амаро.

