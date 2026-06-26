Верхувен призвал Усика провести реванш после отказа от титулов

Александр Усик и Рико Верхувен. Фото: Reuters

Нидерландский кикбоксер Рико Верхувен отреагировал на решение Александра Усика объявить свои чемпионские титулы вакантными. Боец предложил украинцу провести ещё один поединок.

Об этом Верхувен написал на странице Усика в Instagram, сообщает портал Новини.LIVE.

Александр Усик и Рико Верхувен. Фото: Reuters

Верхувен хочет реванш с Усиком

После заявления украинца об отказе от чемпионских поясов Верхувен опубликовал короткое сообщение, в котором призвал организовать повторный бой.

Голландец напомнил о словах Усика насчет «последнего танца» и написал, что пришло время реванша. Также Верхувен предложил сделать повторный поединок крупнейшим кроссовер-шоу современности.

В мае 2026 года Усик и Верхувен возглавили шоу в Гизе (Египет). Поединок проходил в напряжённой борьбе, однако в 11-м раунде украинец отправил соперника в нокдаун, а затем рефери остановил бой после добивания.

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Ранее Усик объявил, что добровольно сдаёт титулы WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе, но не заканчивает профессиональную карьеру. Украинец заявил, что планирует провести еще один, последний поединок.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об обеспокоенности Александра Красюка дальнейшей карьерой Усика. Бывший промоутер чемпиона считает, что ближайшие годы могут стать определяющими для того, каким останется спортивное наследие боксера.

Также Новини.LIVE писал, что один из самых известных украинских боксёров прошлого, который сейчас работает тренером, дал жёсткую оценку выступлению Усика в поединке с Верхувеном.