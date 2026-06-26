Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Верхувен прийшов до Усика в коментарі з важливим закликом

Верхувен прийшов до Усика в коментарі з важливим закликом

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2026 21:47
Верхувен закликав Усика провести реванш після відмови від титулів
Олександр Усик та Ріко Верхувен. Фото: Reuters

Нідерландський кікбоксер Ріко Верхувен відреагував на рішення Олександра Усика зробити вакантними свої чемпіонські титули. Боєць запропонував українцю провести ще один поєдинок.

Про це Верхувен написав на сторінці Усика в Instagram, повідомляє портал Новини.LIVE.

Александр Усик и Рико Верхувен
Олександр Усик та Ріко Верхувен. Фото: Reuters

Верхувен хоче реванш з Усиком

Після заяви українця про відмову від чемпіонських поясів Верхувен опублікував коротке повідомлення, в якому закликав організувати повторний бій.

Нідерландець нагадав про слова Усика щодо "останнього танцю" та написав, що настав час реваншу. Також Верхувен запропонував зробити повторний поєдинок найбільшим кросовер-шоу сучасності.

У травні 2026 року Усик і Верхувен очолили шоу в Гізі (Єгипет). Поєдинок проходив у конкурентній боротьбі, однак у 11-му раунді українець відправив суперника в нокдаун, а потім рефері зупинив бій після добивання.

Читайте також:

Раніше Усик оголосив, що добровільно звільняє титули WBC, WBA та IBF у надважкій вазі, але не завершує професійну кар'єру. Українець заявив, що планує провести ще один, останній поєдинок.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про занепокоєння Олександра Красюка подальшою кар'єрою Усика. Колишній промоутер чемпіона вважає, що найближчі роки можуть стати визначальними для того, якою залишиться спортивна спадщина боксера.

Також Новини.LIVE писав, що один із найвідоміших українських боксерів минулого, який нині працює тренером, жорстко оцінив виступ Усика у поєдинку з Верхувеном.

Олександр Усик Ріко Верхувен Бій Усик — Верхувен
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації