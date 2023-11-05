Выстрелил себе в живот — врачи борются за жизнь известного биатлониста

Болгарский биатлонист Красимир Анев. Фото: ski-nordique.net

В Болгарии 36-летний титулованный эксбиатлонист Красимир Анев выстрелил себе в живот из официально зарегистрированного оружия. Пока спортсмен находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.

Об этом сообщает Dir.bg.

Читайте также:

Биатлонист совершил попытку самоубийства

Как сообщили правоохранители, мужчину нашли в районе дамбы возле города Кюстендил с ранением.

Его в тяжелом состоянии доставили в реанимацию и ввели в состояние искусственной комы.

Отмечается, что Красимир Анев с 2021 года служит в армии инструктором, поэтому у него есть пистолет.

Накануне инцидента он опубликовал в соцсетях цитату писателя Павела Вежинова: "Любое предательство начинается с доверия", а также оставил комментарий со словами "абсолютная правда".

Что известно о Красимире Аневе

Добавим, что мужчина является чемпионом Европы 2019 года в индивидуальной гонке на 20 км, а также многократным призером ЧЕ на других стартах.

Он завершил спортивную карьеру в 2020 году.

Ранее мы писали, что дипломатический советник премьера Италии Франческо Мария Тало подал в пятницу в отставку после инцидента со звонком кремлевских пранкеров.