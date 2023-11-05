Вистрілив собі в живіт — лікарі боряться за життя відомого біатлоніста
У Болгарії 36-річний титулований ексбіатлоніст Красімір Анєв вистрілив собі в живіт з офіційно зареєстрованої зброї. Наразі спортсмен перебуває в реанімації, за його життя боряться лікарі.
Про це повідомляє Dir.bg.
Біатлоніст вчинив спробу самогубства
Як повідомили правоохоронці, чоловіка знайшли у районі дамби біля міста Кюстенділ з пораненням.
Його у тяжкому стані доставили до реанімації та ввели у стан штучної коми.
Зазначається, що Красімір Анєв від 2021 року служить в армії інструктором, тому має пістолет.
Напередодні інциденту він опублікував у соцмережах цитату письменника Павела Вежинова: "Будь-яка зрада починається з довіри", а також залишив коментар зі словами "абсолютна правда".
Що відомо про Красіміра Анєва
Додамо, що чоловік є чемпіоном Європи 2019 року в індивідуальних перегонах на 20 км, а також багаторазовим призером ЧЄ на інших стартах.
Він завершив спортивну кар'єру 2020 року.
Раніше ми писали, що дипломатичний радник прем'єрки Італії Франческо Марія Тало подав у п'ятницю у відставку після інциденту з дзвінком кремлівських пранкерів.
Читайте Новини.LIVE!