Вистрілив собі в живіт — лікарі боряться за життя відомого біатлоніста

Болгарський біатлоніст Красімір Анєв. Фото: ski-nordique.net

У Болгарії 36-річний титулований ексбіатлоніст Красімір Анєв вистрілив собі в живіт з офіційно зареєстрованої зброї. Наразі спортсмен перебуває в реанімації, за його життя боряться лікарі.

Про це повідомляє Dir.bg.

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Як повідомили правоохоронці, чоловіка знайшли у районі дамби біля міста Кюстенділ з пораненням.

Його у тяжкому стані доставили до реанімації та ввели у стан штучної коми.

Зазначається, що Красімір Анєв від 2021 року служить в армії інструктором, тому має пістолет.

Напередодні інциденту він опублікував у соцмережах цитату письменника Павела Вежинова: "Будь-яка зрада починається з довіри", а також залишив коментар зі словами "абсолютна правда".

Що відомо про Красіміра Анєва

Додамо, що чоловік є чемпіоном Європи 2019 року в індивідуальних перегонах на 20 км, а також багаторазовим призером ЧЄ на інших стартах.

Він завершив спортивну кар'єру 2020 року.

Раніше ми писали, що дипломатичний радник прем'єрки Італії Франческо Марія Тало подав у п'ятницю у відставку після інциденту з дзвінком кремлівських пранкерів.