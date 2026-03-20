Власти Ирана пытали и казнили представителя сборной по борьбе
В Иране казнили трех мужчин, среди которых был борец национальной сборной Салех Мохаммади. Приговор исполнили после решения Верховного суда на фоне протестов в стране.
О казни сообщило BBC, передает портал Новини.LIVE.
Власти Ирана привели в действие приговор суда
Салех Мохаммади был членом национальной команды по борьбе и одним из фигурантов дела о гибели полицейских во время протестов в провинции Кум. Вместе с ним казнили Мехди Гасеми и Саида Давуди.
По информации иранских медиа, всех троих признали виновными в убийстве двух полицейских, а также в "мохаребе" — обвинении, которое предусматривает наказание за "войну против Бога".
По данным правозащитных организаций, Мохаммади дал показания под давлением, а судебный процесс не соответствовал стандартам справедливого разбирательства. Также отмечается, что обвиняемые не имели надлежащей защиты во время рассмотрения дела.
Протесты в Иране начались в декабре и охватили все провинции страны, включая более 180 городов. Причинами стали экономический кризис, рост цен и падение национальной валюты.
По оценкам правозащитных групп, во время подавления протестов погибли тысячи людей. Сообщается по меньшей мере о 7 тысячах погибших, среди которых более 200 детей.
Казнь Мохаммади стала первой, связанной с протестами. Она состоялась после заявлений властей об отсутствии планов применения смертной казни к участникам протестов.
Накануне в Иране также казнили гражданина со шведским гражданством, которого обвинили в шпионаже. Его арест связывали с событиями во время обострения конфликта в регионе.
После протестов ситуация в стране остается напряженной, а власти продолжают жестко реагировать на любые проявления протестной активности.
Читайте Новини.LIVE!