Влада Ірану катувала та стратила представника збірної з боротьби

Влада Ірану катувала та стратила представника збірної з боротьби

Дата публікації: 20 березня 2026 21:02
Салех Мохаммаді. Фото: foxnews.com

В Ірані стратили трьох чоловіків, серед яких був борець національної збірної Салех Мохаммаді. Вирок виконали після рішення Верховного суду на тлі протестів у країні.

Про страту повідомило BBC, передає портал Новини.LIVE.

Салех Мохаммади, Мехди Гасеми и Саид Даводи на видеозаписи судебного процесса, опубликованном государственными СМИ
Салех Мохаммаді разом з іншими страченими. Фото: iranhr.net

Влада Ірану привела в дію вирок суду

Салех Мохаммаді був членом національної команди з боротьби та одним із фігурантів справи про загибель поліцейських під час протестів у провінції Кум. Разом із ним стратили Мехді Гасемі та Саїда Давуді.

За інформацією іранських медіа, усіх трьох визнали винними у вбивстві двох поліцейських, а також у "мохаребе" — звинуваченні, яке передбачає покарання за "війну проти Бога".

За даними правозахисних організацій, Мохаммаді дав свідчення під тиском, а судовий процес не відповідав стандартам справедливого розгляду. Також зазначається, що обвинувачені не мали належного захисту під час розгляду справи.

Протести в Ірані розпочалися у грудні та охопили всі провінції країни, включно з понад 180 містами. Причинами стали економічна криза, зростання цін і падіння національної валюти.

За оцінками правозахисних груп, під час придушення протестів загинули тисячі людей. Повідомляється щонайменше про 7 тисяч загиблих, серед яких понад 200 дітей.

Страта Мохаммаді стала першою, пов’язаною з протестами. Вона відбулася після заяв влади про відсутність планів застосування смертної кари до учасників протестів.

Напередодні в Ірані також стратили громадянина зі шведським громадянством, якого звинуватили у шпигунстві. Його арешт пов’язували з подіями під час загострення конфлікту в регіоні.

Після протестів ситуація в країні залишається напруженою, а влада продовжує жорстко реагувати на будь-які прояви протестної активності.

Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Андрій Котевич
