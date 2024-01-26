В результате ракетного удара по Киеву погиб спортсмен по пауэрлифтингу Михаил Донский

Уничтоженное здание футбольного клуба. Фото: Facebook/ФК "Локомотив"

Российские захватчики ударили ракетами по Киеву 23 января, в результате чего попадание обломков в стадион футбольного клуба. Сегодня стало известно еще об одном погибшем, находившемся в больнице.

Об этом сообщил футбольный клуб "Локомотив".

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Ракетный удар по Киеву 23 января

"Трагическое известие поступило сегодня вечером. В результате террористического российского ракетного удара по Локомотиву 23 января, к сожалению, погиб один из пострадавших, находившийся в тяжелом состоянии Михаил Донский в коме", — говорится в сообщении.

Там рассказали, что, по словам знакомых, Михаил был бывшим спортсменом по пауэрлифтингу и вместе с семьей был постоянным посетителем "Локомотива" и ценителем футбола.

"ФСК "Локомотив" выражает глубочайшие соболезнования семье погибшего. Сил и терпение, чтобы пережить это тяжелое время. Эта потеря является сверхтяжелой для всей семьи Локо", — добавили в футбольном клубе.

Скриншот поста футбольного клуба

Напомним, что враг нанес удар по Киеву 23 января. В результате обстрела Соломенского района был поврежден жилой дом.

Также писали, что россияне 23 января выпустили около 20 ракет по столице, но силы противовоздушной обороны уничтожили все воздушные цели.