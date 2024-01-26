Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Внаслідок ракетного удару по Києву загинув спортсмен з пауерліфтингу Михайло Донський arrow

Внаслідок ракетного удару по Києву загинув спортсмен з пауерліфтингу Михайло Донський

26 січня 2024 21:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Внаслідок ракетного удару по Києву загинув спортсмен з пауерліфтингу Михайло Донський
Знищена будівля футбольного клубу. Фото: Facebook/ФК "Локомотив"
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники вдарили ракетами по Києву 23 січня, внаслідок чого було влучання уламків у стадіон футбольного клубу. Сьогодні стало відомо про ще одного загиблого, який перебував у лікарні.

Про це повідомив футбольний клуб "Локомотив".

Читайте також:

Ракетний удар по Києву 23 січня

"Трагічна звістка надійшла сьогодні ввечері. Внаслідок терористичного російського ракетного удару по Локомотиву 23 січня, на жаль, загинув один із постраждалих, Михайло Донський, що перебував у важкому стані, у комі", — йдеться у повідомленні.

Там розповіли, що за словами знайомих Михайло був колишнім спортсменом з паверліфтингу та разом з родиною був постійним відвідувачем "Локомотиву" і поціновувачем футболу. 

"ФСК "Локомотив" виражає найглибші співчуття родині загиблого. Сил і терпіння аби пережити цей важкий час. Ця втрата є надважкою для всієї родини Локо", — додали у футбольному клубі.

null
Скриншот допису футбольного клубу

Нагадаємо, що ворог завдав удару по Києву 23 січня. Внаслідок обстрілу Солом'янського району був пошкоджений житловий будинок

Також ми писали, що росіяни 23 січня випустили близько 20 ракет по столиці, але сили протиповітряної оборони знищили всі повітряні цілі.

Київ
спорт
ракети
війна в Україні
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі