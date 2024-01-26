Внаслідок ракетного удару по Києву загинув спортсмен з пауерліфтингу Михайло Донський

Знищена будівля футбольного клубу. Фото: Facebook/ФК "Локомотив"

Російські загарбники вдарили ракетами по Києву 23 січня, внаслідок чого було влучання уламків у стадіон футбольного клубу. Сьогодні стало відомо про ще одного загиблого, який перебував у лікарні.

Про це повідомив футбольний клуб "Локомотив".

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Ракетний удар по Києву 23 січня

"Трагічна звістка надійшла сьогодні ввечері. Внаслідок терористичного російського ракетного удару по Локомотиву 23 січня, на жаль, загинув один із постраждалих, Михайло Донський, що перебував у важкому стані, у комі", — йдеться у повідомленні.

Там розповіли, що за словами знайомих Михайло був колишнім спортсменом з паверліфтингу та разом з родиною був постійним відвідувачем "Локомотиву" і поціновувачем футболу.

"ФСК "Локомотив" виражає найглибші співчуття родині загиблого. Сил і терпіння аби пережити цей важкий час. Ця втрата є надважкою для всієї родини Локо", — додали у футбольному клубі.

Скриншот допису футбольного клубу

Нагадаємо, що ворог завдав удару по Києву 23 січня. Внаслідок обстрілу Солом'янського району був пошкоджений житловий будинок.

Також ми писали, що росіяни 23 січня випустили близько 20 ракет по столиці, але сили протиповітряної оборони знищили всі повітряні цілі.