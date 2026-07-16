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Главная Спорт Волочай заявил, что из украинских властей только Федоров поддержал киберспорт

Волочай заявил, что из украинских властей только Федоров поддержал киберспорт

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 22:28
Волочай рассказал о влиянии Федорова на киберспорт
Михаил Федоров и игроки NAVI. Фото: Reuters/NAVI

Украинский комментатор и соучредитель трансляционной студии Maincast Виталий Волочай отреагировал на отставку Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. Он публично поблагодарил чиновника за поддержку развития украинского киберспорта.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Волочая в Telegram.

Виталий Волочай
Виталий Волочай. Фото: кадр из видео

Волочай поблагодарил Федорова

По словам Волочая, именно Федоров стал первым высокопоставленным чиновником, который ещё в 2023 году поддержал идею развития киберспорта в Украине и помог украинским комментаторам и командам работать непосредственно на ведущих международных соревнованиях.

Комментатор отметил, что благодаря содействию тогдашнего министра цифровой трансформации украинские студии получили возможность выезжать из Украины и освещать крупнейшие турниры мирового киберспорта, в частности мейджоры и другие престижные чемпионаты.

"Первым и единственным человеком в руководстве государства, который выслушал и поддержал идею о том, что топовые события и киберспорт должны развиваться в Украине, а украинские комментаторы и команды должны быть на месте событий, еще в 2023 году был министр цифровой трансформации", — написал Волочай.

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В заключение Волочай поблагодарил чиновника за помощь и подчеркнул, что лично благодарен ему за вклад в развитие украинского киберспорта.

Ранее Михаил Федоров подтвердил свое увольнение с поста министра обороны и подвел итоги работы на этой должности.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что сборная Аргентины переломила ход матча с Англией и завоевала путевку в финал чемпионата мира-2026.

Также Новини.LIVE писал, что после полуфинала Лионель Месси объяснил, благодаря чему аргентинцы смогли победить английскую команду.

Михаил Федоров Киберспорт Виталий Волочай
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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