Волочай розповів про вплив Федорова на кіберспорт

Михайло Федоров та гравці NAVI. Фото: Reuters/NAVI

Український коментатор і співзасновник студії трансляцій Maincast Віталій Волочай відреагував на звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони України. Він публічно подякував посадовцю за підтримку розвитку українського кіберспорту.

Про це повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на допис Волочая в Telegram.

Віталій Волочай. Фото: кадр з відео

Волочай подякував Федорову

За словами Волочая, саме Федоров став першим високопосадовцем, який ще у 2023 році підтримав ідею розвитку кіберспорту в Україні та допоміг українським коментаторам і командам працювати безпосередньо на провідних міжнародних змаганнях.

Коментатор зазначив, що завдяки сприянню тодішнього міністра цифрової трансформації українські студії отримали можливість виїжджати з України та висвітлювати найбільші турніри зі світового кіберспорту, зокрема мейджори та інші престижні чемпіонати.

"Першою і єдиною людиною в керівництві держави, яка вислухала і підтримала ідею того, що топові події і кіберспорт мають в Україні розвиватися, українські коментатори і команди мають бути на місці подій, ще у 2023 році був міністр цифрової трансформації", — написав Волочай.

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На завершення Волочай подякував посадовцю за допомогу та наголосив, що особисто вдячний йому за внесок у розвиток українського кіберспорту.

Раніше Михайло Федоров підтвердив своє звільнення з посади міністра оборони та підбив підсумки роботи на цій посаді.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що збірна Аргентини переломила перебіг матчу з Англією та здобула путівку до фіналу чемпіонату світу-2026.

Також Новини.LIVE писав, що після півфіналу Ліонель Мессі пояснив, завдяки чому аргентинці змогли перемогти англійську команду.