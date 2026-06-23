Воронин сфотографировался с российским футболистом
Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин опубликовал в соцсетях совместное фото с бывшим форвардом сборной России Федором Смоловым. Снимок быстро привлек внимание футбольных болельщиков из-за конфликта между странами.
О фотографии Воронина и Смолова сообщил портал Новини.LIVE.
Воронин встретился со Смоловым
На опубликованном фото Воронин и Смолов позируют вместе в одном из заведений. Украинец не оставил никаких дополнительных комментариев к снимку.
Смолов в начале полномасштабного вторжения России в Украину выступил против войны и опубликовал соответствующее сообщение в социальных сетях.
Впрочем, в дальнейшем футболист практически не высказывался по поводу войны. В последующие годы он продолжал карьеру в российском футболе, выступая за клубы российской Премьер-лиги. В 2025 году пользователи соцсетей обратили внимание на то, что его антивоенная публикация исчезла со страницы.
Воронин уже оказывался в центре дискуссий из-за высказываний в адрес украинских футболистов, продолживших карьеру в России. В частности, он публично встал на защиту Ивана Ордеца.
Большую часть игровой карьеры Воронин провел в Германии, где выступал за "Боруссию" Менхенгладбах, "Майнц", "Кельн", "Байер", "Герту" и "Фортуну". Также он выступал за английский "Ливерпуль" и московское "Динамо". На момент полномасштабного вторжения он работал помощником главного тренера в "Динамо" (Москва), но сразу расторг контракт и покинул клуб.
В составе сборной Украины нападающий провел 74 матча и забил восемь голов.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что легендарный английский нападающий Майкл Оуэн выступил в защиту Криштиану Роналду на фоне критики.
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