Воронин сфотографировался с российским футболистом

Андрей Воронин. Фото: instagram.com/voroninandrey

Андрей Гончар Редактор

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин опубликовал в соцсетях совместное фото с бывшим форвардом сборной России Федором Смоловым. Снимок быстро привлек внимание футбольных болельщиков из-за конфликта между странами.

О фотографии Воронина и Смолова сообщил портал Новини.LIVE.

Воронин встретился со Смоловым

На опубликованном фото Воронин и Смолов позируют вместе в одном из заведений. Украинец не оставил никаких дополнительных комментариев к снимку.

Федор Смолов и Андрей Воронин. Фото: скриншот

Смолов в начале полномасштабного вторжения России в Украину выступил против войны и опубликовал соответствующее сообщение в социальных сетях.

Впрочем, в дальнейшем футболист практически не высказывался по поводу войны. В последующие годы он продолжал карьеру в российском футболе, выступая за клубы российской Премьер-лиги. В 2025 году пользователи соцсетей обратили внимание на то, что его антивоенная публикация исчезла со страницы.

Воронин уже оказывался в центре дискуссий из-за высказываний в адрес украинских футболистов, продолживших карьеру в России. В частности, он публично встал на защиту Ивана Ордеца.

Большую часть игровой карьеры Воронин провел в Германии, где выступал за "Боруссию" Менхенгладбах, "Майнц", "Кельн", "Байер", "Герту" и "Фортуну". Также он выступал за английский "Ливерпуль" и московское "Динамо". На момент полномасштабного вторжения он работал помощником главного тренера в "Динамо" (Москва), но сразу расторг контракт и покинул клуб.

В составе сборной Украины нападающий провел 74 матча и забил восемь голов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что легендарный английский нападающий Майкл Оуэн выступил в защиту Криштиану Роналду на фоне критики.

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