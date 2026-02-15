На фронте ликвидирован экс-футболист сборных Украины Сергей Петров

Сергей Петров. Фото: "Трибуна"

Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских захватчиков в зоне боевых действий. При этом, снова одним из погибших врагов стал спортсмен.

Об очередной ликвидации сообщила так называемая Федерация футбола Евпатории, передает портал Новини.LIVE.

По информации оккупантов, на Покровском направлении ликвидирован бывший украинский футболист Сергей Петров.

По их данным, 28-летний экс-нападающий погиб во время боевых действий. Летом прошлого года он добровольно вступил в ряды армии РФ и служил в штурмовой бригаде.

Петров является воспитанником луцкой "Волыни". В профессиональной карьере выступал также за "Зирка" Копивницкий, "Львов", львовский "Рух", "Металлист 1925" и "Агробизнес". Петров провел один матч в составе сборной Украины U-21.

После начала полномасштабного вторжения уроженец Крыма вернулся на оккупированный полуостров. После 2022 года также играл в Узбекистане за "Машал" и "Коканд-1912".

