Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт ЗСУ ліквідували українського футболіста, що воював за Росію

ЗСУ ліквідували українського футболіста, що воював за Росію

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 13:01
На фронті ліквідовано ексфутболіста збірних України Сергія Петрова
Сергій Петров. Фото: "Трибуна"

Збройні сили України продовжують ліквідовувати російських загарбників в зоні бойових дій. При цьому, знову одним із загиблих ворогів став спортсмен.

Про чергову ліквідацію повідомила так звана Федерація футболу Євпаторії, передає портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Військові знищили відомого футболіста

За інформацією окупантів, на Покровському напрямку ліквідовано колишнього українського футболіста Сергія Петрова.

За їхніми даними, 28-річний екснападник загинув під час бойових дій. Влітку минулого року він добровільно вступив до лав армії РФ та служив у штурмовій бригаді.

Петров є вихованцем луцької "Волині". У професійній кар’єрі виступав також за "Зірка" Копивницький, "Львів", львівський "Рух", "Металіст 1925" та "Агробізнес". Петров провів один матч у складі збірної України U-21.

Після початку повномасштабного вторгнення уродженець Криму повернувся на окупований півострів. Після 2022 року також грав в Узбекистані за "Машал" і "Коканд-1912".

Нагадаємо, раніше українська фристайлістка Катерина Коцар встановила новий рекорд  біг-ейрі.

Загалом українці встановили два рекорди під час олімпійських змагань 14 лютого.

Крим футбол Рух Львів війна в Україні Волинь
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації