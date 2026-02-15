На фронті ліквідовано ексфутболіста збірних України Сергія Петрова

ЗСУ ліквідували українського футболіста, що воював за Росію
Збройні сили України продовжують ліквідовувати російських загарбників в зоні бойових дій. При цьому, знову одним із загиблих ворогів став спортсмен.
Про чергову ліквідацію повідомила так звана Федерація футболу Євпаторії, передає портал Новини.LIVE.
Військові знищили відомого футболіста
За інформацією окупантів, на Покровському напрямку ліквідовано колишнього українського футболіста Сергія Петрова.
За їхніми даними, 28-річний екснападник загинув під час бойових дій. Влітку минулого року він добровільно вступив до лав армії РФ та служив у штурмовій бригаді.
Петров є вихованцем луцької "Волині". У професійній кар’єрі виступав також за "Зірка" Копивницький, "Львів", львівський "Рух", "Металіст 1925" та "Агробізнес". Петров провів один матч у складі збірної України U-21.
Після початку повномасштабного вторгнення уродженець Криму повернувся на окупований півострів. Після 2022 року також грав в Узбекистані за "Машал" і "Коканд-1912".
