Защитник Металлиста 1925 Евгений Павлюк попал в ДТП в центре Полтавы

Евгений Павлюк. Фото: "Металлист 1925"

В "Металлисте 1925" произошло второе ДТП за три дня. 16 декабря в аварию попал фланговый защитник Василий Кравец.

Через два дня после Кравца в ДТП попал центральный защитник Евгений Павлюк, сообщил ИРТ Полтава.

Павлюк попал в аварию

Утром 18 декабря защитник "Металлиста 1925" попал в ДТП в центре родной Полтавы. Авария произошла на перекрестке улиц Сенной и Соборности.

Футболист двигался на собственном Audi вместе с мамой. Павлюк рассказал, что выезжал на перекресток на зеленый сигнал светофора и перестраивался в левую полосу, когда с правой стороны столкнулся с автомобилем ВАЗ.

В результате ДТП мама игрока получила травмы носа. Водителя ВАЗ госпитализировали. Однако, пока угрозы жизни участников ДТП нет, однако оба автомобиля получили механические повреждения.

В патрульной полиции сообщили, что водитель ВАЗ нарушил правила дорожного движения, выехав на регулируемый перекресток на запрещающий красный сигнал светофора. Именно это стало причиной столкновения. На водителя составили административный протокол по статье 124 КУоАП.

