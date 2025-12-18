Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Другий за три дні гравець Металіста 1925 потрапив у ДТП

Другий за три дні гравець Металіста 1925 потрапив у ДТП

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 18:51
Захисник Металіста 1925 Євген Павлюк потрапив у ДТП у центрі Полтави
Євген Павлюк. Фото: "Металіст 1925"

У "Металісті 1925" сталася друга ДТП за три дні. 16 грудня в аварію потрапив фланговий захисник Василь Кравець.

Через два дні після Кравця в ДТП потрапив центральний захисник Євген Павлюк, повідомив ІРТ Полтава.

Реклама
Читайте також:

Павлюк потрапив у аварію

Вранці 18 грудня захисник "Металіста 1925" потрапив у ДТП в центрі рідної Полтави. Аварія сталася на перехресті вулиць Сінної та Соборності.

Футболіст рухався на власному Audi разом із мамою. Павлюк розповів, що виїжджав на перехрестя на зелений сигнал світлофора та перестроювався в ліву смугу, коли з правого боку зіткнувся з автомобілем ВАЗ.

Унаслідок ДТП мама гравця зазнала травми носа. Водія ВАЗ госпіталізували. Однак, наразі загрози життю учасників ДТП немає, однак обидва автомобілі отримали механічні пошкодження.

У патрульній поліції повідомили, що водій ВАЗ порушив правила дорожнього руху, виїхавши на регульоване перехрестя на заборонний червоний сигнал світлофора. Саме це стало причиною зіткнення. На водія склали адміністративний протокол за статтею 124 КУпАП.

Нагадаємо, об'єднаний чемпіон світу з боксу Олександр Усик подарував Ентоні Джошуа українську вишиванку.

Француз Кіліан Мбаппе близький до побиття рекорду португальця Кріштіану Роналду.

Український тренер Мирон Маркевич несподівано підтримав рішення Ігоря Суркіса.

ДТП аварія футбол ФК Металіст 1925 Євген Павлюк
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації