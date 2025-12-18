Захисник Металіста 1925 Євген Павлюк потрапив у ДТП у центрі Полтави

Євген Павлюк. Фото: "Металіст 1925"

У "Металісті 1925" сталася друга ДТП за три дні. 16 грудня в аварію потрапив фланговий захисник Василь Кравець.

Через два дні після Кравця в ДТП потрапив центральний захисник Євген Павлюк, повідомив ІРТ Полтава.

Павлюк потрапив у аварію

Вранці 18 грудня захисник "Металіста 1925" потрапив у ДТП в центрі рідної Полтави. Аварія сталася на перехресті вулиць Сінної та Соборності.

Футболіст рухався на власному Audi разом із мамою. Павлюк розповів, що виїжджав на перехрестя на зелений сигнал світлофора та перестроювався в ліву смугу, коли з правого боку зіткнувся з автомобілем ВАЗ.

Унаслідок ДТП мама гравця зазнала травми носа. Водія ВАЗ госпіталізували. Однак, наразі загрози життю учасників ДТП немає, однак обидва автомобілі отримали механічні пошкодження.

У патрульній поліції повідомили, що водій ВАЗ порушив правила дорожнього руху, виїхавши на регульоване перехрестя на заборонний червоний сигнал світлофора. Саме це стало причиною зіткнення. На водія склали адміністративний протокол за статтею 124 КУпАП.

