Стала известна оценка Забарного за матч ПСЖ — Мец в 23 туре Лиги 1

Украинский защитник Илья Забарный начал матч 23-го тура Лига 1 в стартовом составе "ПСЖ" против "Метца". Он сыграл все отведенное ему время.
Украинец также впервые за последние месяцы получил хорошие оценки, сообщил портал Новини.LIVE.
Оценки Забарного за игру
Парижане победили со счетом 3:0, а индивидуальные оценки игроков обнародовали статистические платформы Sofascore и WhoScored.
Забарный провел на поле все 90 минут — это его 16-й матч в основе команды в текущем сезоне чемпионата.
Украинец продемонстрировал высокий процент точных передач, активно действовал в верховых дуэлях и совершил несколько перехватов. Центр обороны "ПСЖ" в этом матче сыграл без результативных ошибок, команда сохранила "сухие" ворота.
Илья получил 7,4 балла по версии Sofascore. Эксперты WhoScored оценили игру украинца в 6,9 балла. Самый высокий рейтинг в матче получил нападающий Гонсалу Рамуш — 8,8 по версии Sofascore и 8,9 от WhoScored. Он отметился голом и результативной передачей.
После 23 туров команда под руководством Луис Энрике имеет 54 очка и возглавляет турнирную таблицу.
