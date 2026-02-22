Стала известна оценка Забарного за матч ПСЖ — Мец в 23 туре Лиги 1

Илья Забарный. Фото: Reuters

Украинский защитник Илья Забарный начал матч 23-го тура Лига 1 в стартовом составе "ПСЖ" против "Метца". Он сыграл все отведенное ему время.

Украинец также впервые за последние месяцы получил хорошие оценки, сообщил портал Новини.LIVE.

Забарный с партнером по команде. Фото: Reuters

Оценки Забарного за игру

Парижане победили со счетом 3:0, а индивидуальные оценки игроков обнародовали статистические платформы Sofascore и WhoScored.

Забарный провел на поле все 90 минут — это его 16-й матч в основе команды в текущем сезоне чемпионата.

Украинец продемонстрировал высокий процент точных передач, активно действовал в верховых дуэлях и совершил несколько перехватов. Центр обороны "ПСЖ" в этом матче сыграл без результативных ошибок, команда сохранила "сухие" ворота.

Илья получил 7,4 балла по версии Sofascore. Эксперты WhoScored оценили игру украинца в 6,9 балла. Самый высокий рейтинг в матче получил нападающий Гонсалу Рамуш — 8,8 по версии Sofascore и 8,9 от WhoScored. Он отметился голом и результативной передачей.

После 23 туров команда под руководством Луис Энрике имеет 54 очка и возглавляет турнирную таблицу.

