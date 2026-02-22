Відео
Забарний отримав "солодку" оцінку за матч ПСЖ з Метцом

Забарний отримав "солодку" оцінку за матч ПСЖ з Метцом

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 12:02
Ілля Забарний отримав високий бал за матч ПСЖ — Мец у Лізі 1
Ілля Забарний. Фото: Reuters

У матчі 23-го туру Ліги 1 український захисник Ілля Забарний вийшов у стартовому складі "ПСЖ" проти "Метца". Вперше за ривалий час команда з українцем не пропустила.

Українець також вперше за останні міяці отримав хороші оцінки, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Забарний з партнером по команді. Фото: Reuters

Оцінки Забарного за гру

Парижани перемогли з рахунком 3:0, а індивідуальні оцінки гравців оприлюднили статистичні платформи Sofascore і WhoScored.

Забарний провів на полі всі 90 хвилин — це його 16-й матч в основі команди в поточному сезоні чемпіонату.

Українець продемонстрував високий відсоток точних передач, активно діяв у верхових дуелях та здійснив кілька перехоплень. Центр оборони "ПСЖ" у цьому матчі зіграв без результативних помилок, команда зберегла "сухі" ворота.

Ілля отримав 7,4 бала за версією Sofascore. Експерти WhoScored оцінили гру українця у 6,9 бала. Найвищий рейтинг у матчі отримав нападник Гонсалу Рамуш — 8,8 за версією Sofascore та 8,9 від WhoScored. Він відзначився голом і результативною передачею.

Після 23 турів команда під керівництвом Луїс Енріке має 54 очки та очолює турнірну таблицю.

Нагадаємо, раніше італійська "Рома" вирішила продати Артема Довбика.

Також раніше стало відомо про величезні призові Еліни Світоліної за вихід у фінал турніру в ОАЕ.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
