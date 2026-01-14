Зеленский наградил украинских ветеранов - участников Invictus Games

Награждение участников Invictus Games. Фото: сайт Офиса Президента

В Офисе Президента прошли награждения участников Invictus Games, также известных как Игры Непокоренных. Награды лично вручал глава государства Владимир Зеленский.

О награждении сообщила пресс-служба Офиса Президента.

Зеленский наградил ветеранов

Президент Украины встретился с членами сборной, которые представляли страну на Invictus Games, и вручил ордена "За заслуги" III степени и "За мужество" III степени. Среди награжденных были ветераны АТО/ООС и полномасштабной войны, которые получали золотые, серебряные и бронзовые медали на соревнованиях в Дюссельдорфе в 2023 году и в Ванкувере и Уистлере в 2025-м году.

Во время мероприятия почтили минутой молчания память погибших украинских воинов. Глава государства подчеркнул, что эти спортсмены являются примером несокрушимости и силы — сначала на войне, а затем в борьбе за полноценную жизнь после ранений.

Украинцы выступали в ряде адаптивных дисциплин, в частности в велоспорте, беге, плавании, сноубординге, лыжных видах (сидя), гребле на тренажерах, толкании ядра, метании диска, биатлоне для спортсменов с нарушениями зрения и баскетболе на колясках.

Украина участвует в Invictus Games с 2017 года и за это время получила более 100 медалей.

