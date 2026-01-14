Відео
Україна
Зеленський нагородив учасників Invictus Games

Зеленський нагородив учасників Invictus Games

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 18:34
Зеленський нагородив українських ветеранів — учасників Invictus Games
Нагородження учасників Invictus Games. Фото: сайт Офісу Президента

В Офісі Президента пройшли нагородження учасників Invictus Games, також відомих як Ігри Нескорених. Нагороди особисто вручав глава держави Володимир Зеленський.

Про нагородження повідомила пресслужба Офісу Президента.

Зеленський нагородив ветеранів

Президент України зустрівся із членами збірної, які представляли країну на Invictus Games, та вручив ордени "За заслуги" ІІІ ступеня і "За мужність" ІІІ ступеня. Серед нагороджених були ветерани АТО/ООС і повномасштабної війни, які здобували золоті, срібні та бронзові медалі на змаганнях у Дюссельдорфі у 2023 році та у Ванкувері й Вістлері в 2025-му році.

Під час заходу вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих українських воїнів. Глава держави наголосив, що ці спортсмени є прикладом незламності та сили — спершу на війні, а згодом у боротьбі за повноцінне життя після поранень.

Українці виступали в низці адаптивних дисциплін, зокрема у велоспорті, бігу, плаванні, сноубордингу, лижних видах (сидячи), веслуванні на тренажерах, штовханні ядра, метанні диска, біатлоні для спортсменів із порушеннями зору та баскетболі на візках.

Україна бере участь у Invictus Games з 2017 року і за цей час здобула понад 100 медалей.

Володимир Зеленський Офіс президента Ігри нескорених державна нагорода Invictus Games
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
