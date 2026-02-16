Видео
Главная Спорт Зеленский наказал санкциями российских атлетов по списку Гераскевича

Зеленский наказал санкциями российских атлетов по списку Гераскевича

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 21:21
Зеленский ввел санкции против 10 спортсменов РФ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса Президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №123/2026. Этот документ ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по применению персональных санкций против десяти российских спортсменов.

Соответствующий указ обнародовали на сайте Офиса Президента Украины, передает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Указ №123/2026 стал возможным благодаря петиции, инициатором которой стал украинский скелетонист Владислав Гераскевич.

Зеленский против российских спортсменов

В указе санкции ввели против российских спортсменов, которые публично поддерживают вооруженную агрессию России против Украины, причастны к похищению украинских детей и незаконно посещали временно оккупированные территории.

Решение СНБО предусматривает применение специальных экономических и других ограничительных мер.

Владимир Зеленский
Указ Президента Украины Владимира Зеленского. Фото: сайт Офиса Президента

Гераскевич ранее публично призвал к ответственности представителей российского спорта, которые поддерживают политику Кремля.

Отметим, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Жозе Моуринью разочаровался в украинском полузащитнике "Бенфики" Георгии Судакове.

Ранее российские фигуристы оккупировали Олимпийские игры-2026.

Владимир Зеленский санкции против России санкции российские спортсмены Владислав Гераскевич
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
