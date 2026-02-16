Відео
Україна
Зеленський покарав санкціями російських атлетів за списком Гераскевича

Дата публікації: 16 лютого 2026 21:21
Зеленський запровадив санкції проти 10 спортсменів РФ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу Президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №123/2026. Цей документ увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних санкцій проти десяти російських спортсменів.

Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу Президента України, передає портал Новини.LIVE.

Указ №123/2026 став можливим завдяки петиції, ініціатором якої став український скелетоніст Владислав Гераскевич.

Зеленський проти російських спортсменів

В указі санкції запровадили проти російських спортсменів, які публічно підтримують збройну агресію Росії проти України, причетні до викрадення українських дітей та незаконно відвідували тимчасово окуповані території.

Рішення РНБО передбачає застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Владимир Зеленский
Указ Президента України Володимира Зеленського. Фото: сайт Офісу Президента

Гераскевич раніше публічно закликав до відповідальності представників російського спорту, які підтримують політику Кремля.

Зазначимо, що указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, Жозе Моурінью розчарувався в українському півзахисникові "Бенфіки" Георгію Судакові.

Раніше російські фігуристи окупували Олімпійські ігри-2026.

Володимир Зеленський санкції проти Росії санкції російські спортсмени Владислав Гераскевич
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
