Зеленський запровадив санкції проти 10 спортсменів РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу Президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №123/2026. Цей документ увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних санкцій проти десяти російських спортсменів.

Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу Президента України, передає портал Новини.LIVE.

Указ №123/2026 став можливим завдяки петиції, ініціатором якої став український скелетоніст Владислав Гераскевич.

Зеленський проти російських спортсменів

В указі санкції запровадили проти російських спортсменів, які публічно підтримують збройну агресію Росії проти України, причетні до викрадення українських дітей та незаконно відвідували тимчасово окуповані території.

Рішення РНБО передбачає застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Указ Президента України Володимира Зеленського. Фото: сайт Офісу Президента

Гераскевич раніше публічно закликав до відповідальності представників російського спорту, які підтримують політику Кремля.

Зазначимо, що указ набирає чинності з дня його опублікування.

