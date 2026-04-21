Зеленский наградил 17-летнего чемпиона Европы по шахматам

Зеленский вручил награду юному украинскому чемпиону по шахматам
Президент Украины Владимир Зеленский отметил 17-летнего шахматиста Романа Дегтярева государственной наградой "Будущее Украины". Ранее шахматист стал чемпионом Европы и установил историческое достижение.
Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал главы государства.
Дегтярев ранее вошел в историю как первый шахматист, выигравший чемпионат Европы без звания гроссмейстера. Его победа стала одной из самых громких в современной истории украинских шахмат.
Во время встречи президент пообщался со спортсменом о его пути в шахматах, тренировках и будущих планах. Зеленский отметил важность этого достижения для имиджа Украины.
"Поздравляю с важной победой. Спасибо за представление Украины на международной арене на таком высоком уровне", — сказал Зеленский.
Роман начал заниматься шахматами с юного возраста и достиг результатов на национальном и международном уровнях. Его победа на чемпионате Европы подтвердила статус одного из самых перспективных игроков в Украине.
