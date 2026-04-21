Главная Спорт Зеленский вручил награду юному украинскому чемпиону по шахматам

Зеленский вручил награду юному украинскому чемпиону по шахматам

Дата публикации 21 апреля 2026 18:54
Зеленский наградил 17-летнего чемпиона Европы по шахматам
Роман Дегтярев и Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отметил 17-летнего шахматиста Романа Дегтярева государственной наградой "Будущее Украины". Ранее шахматист стал чемпионом Европы и установил историческое достижение.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

Владимир Зеленский и Роман Дегтярев
Владимир Зеленский и Роман Дегтярев. Фото: Офис Президента Украины

Зеленский наградил юного чемпиона

Дегтярев ранее вошел в историю как первый шахматист, выигравший чемпионат Европы без звания гроссмейстера. Его победа стала одной из самых громких в современной истории украинских шахмат.

Во время встречи президент пообщался со спортсменом о его пути в шахматах, тренировках и будущих планах. Зеленский отметил важность этого достижения для имиджа Украины.

"Поздравляю с важной победой. Спасибо за представление Украины на международной арене на таком высоком уровне", — сказал Зеленский.

Читайте также:

Роман начал заниматься шахматами с юного возраста и достиг результатов на национальном и международном уровнях. Его победа на чемпионате Европы подтвердила статус одного из самых перспективных игроков в Украине.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о резких заявлениях Рико Верхувена, направленных против Александра Усика накануне майского боя.

Также Новини.LIVE писал, что одну из легенд киевского "Динамо" признали нежелательным лицом в одной из европейских стран.

Владимир Зеленский Шахматы Роман Дегтярев
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
