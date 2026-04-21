Зеленський нагородив 17-річного чемпіона Європи з шахів

Роман Дегтярьов та Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський відзначив 17-річного шахіста Романа Дегтярьова державною нагородою "Майбутнє України". Раніше шахіст став чемпіоном Європи та встановив історичне досягнення.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал глави держави.

Зеленський нагородив юного чемпіона

Дегтярьов раніше увійшов в історію як перший шахіст, який виграв чемпіонат Європи без звання гросмейстера. Його перемога стала однією з найгучніших у сучасній історії українських шахів.

Під час зустрічі президент поспілкувався зі спортсменом про його шлях у шахах, тренування та майбутні плани. Зеленський відзначив важливість цього досягнення для іміджу України.

"Вітаю з важливою перемогою. Дякую за представлення України на міжнародній арені на такому високому рівні", — сказав Зеленський.

Читайте також:

Роман почав займатися шахами з юного віку і досяг результатів на національному та міжнародному рівнях. Його перемога на чемпіонаті Європи підтвердила статус одного з найперспективніших гравців в Україні.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про різкі заяви Ріко Верхувена, спрямовані проти Олександра Усика напередодні травневого бою.