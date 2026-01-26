Конфликт с Михайличенко в Киеве: известна версия пострадавшего коммунальщика

Алексей Михайличенко. Фото: ФК "Динамо" Киев

В Киеве продолжают обсуждать конфликт на Печерске с участием экс-тренера киевского "Динамо" и сборной Украины Алексея Михайличенко. Легенду столичного клуба обвинили в избиении коммунальщика.

Пострадавший в комментарии "ТСН" рассказал собственную версию инцидента.

Реклама

Читайте также:

Отметим, что происшествие произошло в подвальном помещении дома Михайличенко, где расположена бойлерная.

Николай Прийщ. Фото: кадр из видео

Версия пострадавшего коммунальщика

По словам пострадавшего слесаря, во время выполнения работ между ним и Михайличенко возник спор, который завершился ударом ногой в пах. После этого мужчину госпитализировали в урологическое отделение с травмами половых органов.

Пострадавший слесарь Николай Прийщ утверждает, что знает семью Михайличенко много лет и ранее не имел с ними конфликтов. По его версии, агрессия была неожиданной и не связанной с непосредственным выполнением работ, поскольку квартира Михайличенко имеет автономное отопление.

Другую версию событий озвучила жена экс-футболиста Инна Михайличенко. По ее словам, конфликт возник на фоне отсутствия воды и отопления в доме. Она заявила, что коммунальщик якобы применил физический контакт в отношении нее, после чего муж вмешался, защищая жену.

При этом семья отрицает факт нанесения ударов и настаивает, что их действия ограничились требованием извинений.

Жители дома, которые несколько дней оставались без тепла и воды, разделились в оценках ситуации. Часть соседей поддерживает семью Михайличенко, обвиняя слесаря в ненадлежащем исполнении обязанностей и замерзании труб из-за несвоевременного слива воды.

В то же время объективно установить ход событий пока сложно - видеозапись, которая могла бы зафиксировать конфликт, пока не найдена.

По факту инцидента правоохранительные органы начали проверку.

Напомним, стали известны новые подробности о состоянии здоровья парализованного Михаэля Шумахера.

Скандальная жена сына Дэвида Бекхэма снова подверглась критике.

Также ранее НОК назвал состав олимпийской сборной Украины в 2026 году.