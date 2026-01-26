Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Жертва Михайличенко рассказал детали драки с экс-тренером Динамо

Жертва Михайличенко рассказал детали драки с экс-тренером Динамо

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 22:57
Конфликт с Михайличенко в Киеве: известна версия пострадавшего коммунальщика
Алексей Михайличенко. Фото: ФК "Динамо" Киев

В Киеве продолжают обсуждать конфликт на Печерске с участием экс-тренера киевского "Динамо" и сборной Украины Алексея Михайличенко. Легенду столичного клуба обвинили в избиении коммунальщика.

Пострадавший в комментарии "ТСН" рассказал собственную версию инцидента.

Реклама
Читайте также:

Отметим, что происшествие произошло в подвальном помещении дома Михайличенко, где расположена бойлерная.

Постраждавший слесарь
Николай Прийщ. Фото: кадр из видео

Версия пострадавшего коммунальщика

По словам пострадавшего слесаря, во время выполнения работ между ним и Михайличенко возник спор, который завершился ударом ногой в пах. После этого мужчину госпитализировали в урологическое отделение с травмами половых органов.

Пострадавший слесарь Николай Прийщ утверждает, что знает семью Михайличенко много лет и ранее не имел с ними конфликтов. По его версии, агрессия была неожиданной и не связанной с непосредственным выполнением работ, поскольку квартира Михайличенко имеет автономное отопление.

Другую версию событий озвучила жена экс-футболиста Инна Михайличенко. По ее словам, конфликт возник на фоне отсутствия воды и отопления в доме. Она заявила, что коммунальщик якобы применил физический контакт в отношении нее, после чего муж вмешался, защищая жену.

При этом семья отрицает факт нанесения ударов и настаивает, что их действия ограничились требованием извинений.

Жители дома, которые несколько дней оставались без тепла и воды, разделились в оценках ситуации. Часть соседей поддерживает семью Михайличенко, обвиняя слесаря в ненадлежащем исполнении обязанностей и замерзании труб из-за несвоевременного слива воды.

В то же время объективно установить ход событий пока сложно - видеозапись, которая могла бы зафиксировать конфликт, пока не найдена.

По факту инцидента правоохранительные органы начали проверку.

Напомним, стали известны новые подробности о состоянии здоровья парализованного Михаэля Шумахера.

Скандальная жена сына Дэвида Бекхэма снова подверглась критике.

Также ранее НОК назвал состав олимпийской сборной Украины в 2026 году.

драка скандал нападение футбол Динамо Алексей Михайличенко
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации