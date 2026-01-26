Конфликт с Михайличенко в Киеве: известна версия пострадавшего коммунальщика

Жертва Михайличенко рассказал детали драки с экс-тренером Динамо
В Киеве продолжают обсуждать конфликт на Печерске с участием экс-тренера киевского "Динамо" и сборной Украины Алексея Михайличенко. Легенду столичного клуба обвинили в избиении коммунальщика.
Пострадавший в комментарии "ТСН" рассказал собственную версию инцидента.
Отметим, что происшествие произошло в подвальном помещении дома Михайличенко, где расположена бойлерная.
Версия пострадавшего коммунальщика
По словам пострадавшего слесаря, во время выполнения работ между ним и Михайличенко возник спор, который завершился ударом ногой в пах. После этого мужчину госпитализировали в урологическое отделение с травмами половых органов.
Пострадавший слесарь Николай Прийщ утверждает, что знает семью Михайличенко много лет и ранее не имел с ними конфликтов. По его версии, агрессия была неожиданной и не связанной с непосредственным выполнением работ, поскольку квартира Михайличенко имеет автономное отопление.
Другую версию событий озвучила жена экс-футболиста Инна Михайличенко. По ее словам, конфликт возник на фоне отсутствия воды и отопления в доме. Она заявила, что коммунальщик якобы применил физический контакт в отношении нее, после чего муж вмешался, защищая жену.
При этом семья отрицает факт нанесения ударов и настаивает, что их действия ограничились требованием извинений.
Жители дома, которые несколько дней оставались без тепла и воды, разделились в оценках ситуации. Часть соседей поддерживает семью Михайличенко, обвиняя слесаря в ненадлежащем исполнении обязанностей и замерзании труб из-за несвоевременного слива воды.
В то же время объективно установить ход событий пока сложно - видеозапись, которая могла бы зафиксировать конфликт, пока не найдена.
По факту инцидента правоохранительные органы начали проверку.
