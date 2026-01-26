Конфлікт із Михайличенком у Києві: відома версія постраждалого комунальника

Олексій Михайличенко. Фото: ФК "Динамо" Київ

У Києві продовжують обговорювати конфлікт на Печерську за участі екстренера київського "Динамо" та збірної України Олексія Михайличенка. Легенду столичного клубу звинуватили в побитті комунальника.

Постраждалий у коментарі "ТСН" розповів власну версію інциденту.

Зазначимо, що подія сталася в підвальному приміщенні будинку Михайличенка, де розташована бойлерна.

Микола Прийщ. Фото: кадр з відео

Версія постраждалого комунальника

За словами потерпілого слюсаря, під час виконання робіт між ним і Михайличенком виникла суперечка, яка завершилася ударом ногою в пах. Після цього чоловіка госпіталізували до урологічного відділення з травмами статевих органів.

Потерпілий слюсар Микола Прийщ стверджує, що знає родину Михайличенка багато років і раніше не мав із ними конфліктів. За його версією, агресія була несподіваною та не пов’язаною з безпосереднім виконанням робіт, оскільки квартира Михайличенків має автономне опалення.

Іншу версію подій озвучила дружина ексфутболіста Інна Михайличенко. За її словами, конфлікт виник на тлі відсутності води й опалення в будинку. Вона заявила, що комунальник нібито застосував фізичний контакт щодо неї, після чого чоловік втрутився, захищаючи дружину.

При цьому родина заперечує факт завдання ударів і наполягає, що їхні дії обмежилися вимогою вибачень.

Мешканці будинку, які кілька днів залишалися без тепла та води, розділилися в оцінках ситуації. Частина сусідів підтримує родину Михайличенків, звинувачуючи слюсаря в неналежному виконанні обов’язків і замерзанні труб через несвоєчасний злив води.

Водночас об’єктивно встановити перебіг подій наразі складно — відеозапис, який міг би зафіксувати конфлікт, поки не знайдено.

За фактом інциденту правоохоронні органи розпочали перевірку.

