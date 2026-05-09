Зинченко покидает Аякс и станет свободным агентом летом

Украинский футболист Александр Зинченко ближайшим летом получит статус свободного агента. Игрок сборной Украины покинет амстердамский "Аякс" после завершения сезона.

Об этом сообщает FootballTransfers.

По информации источника, руководство нидерландского клуба уже сообщило игроку о завершении сотрудничества. Контракт 28-летнего украинца завершается в конце июня, а стороны не планируют его продлевать.

Зинченко перешел в "Аякс" из лондонского "Арсенала", однако провел лишь несколько матчей и получил тяжелую травму. Украинец не будет играть до осени из-за разрыва крестообразных связок колена.

Сейчас футболист продолжает восстановление после серьезного повреждения и уже передвигается без костылей.

В нынешнем сезоне Зинченко провел ограниченное количество матчей за "Ноттингем Форест", где играл полсезона на правах аренды из "Арсенала". Из-за проблем со здоровьем он не смог набрать оптимальную форму и закрепиться в составе команды.

