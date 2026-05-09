Головна Спорт Зінченко влітку офіційно стане безробітним

Зінченко влітку офіційно стане безробітним

Дата публікації: 9 травня 2026 12:05
Зінченко залишає Аякс та стане вільним агентом влітку
Олександр Зінченко. Фото: УАФ

Український футболіст Олександр Зінченко найближчого літа отримає статус вільного агента. Гравець збірної України залишить амстердамський "Аякс" після завершення сезону.

Про це повідомляє FootballTransfers, передає портал Новини.LIVE.

Александр Зинченко
Олександр Зінченко. Фото: ANP

Зінченко шукатиме нову команду

За інформацією джерела, керівництво нідерландського клубу вже повідомило гравцю про завершення співпраці. Контракт 28-річного українця завершується наприкінці червня, а сторони не планують його продовжувати.

Зінченко перейшов до "Аякса" з лондонського "Арсеналу", однак провів лише кілька матчів і отримав важку травму. Українець не гратиме до осені через розрив хрестоподібних зв’язок коліна.

Наразі футболіст продовжує відновлення після серйозного ушкодження та вже пересувається без милиць.

Читайте також:

У нинішньому сезоні Зінченко провів обмежену кількість матчів за "Ноттінгем Форест", де грав пів сезону на правах оренди з "Арсеналу". Через проблеми зі здоров’ям він не зміг набрати оптимальну форму та закріпитися у складі команди.

Новини.LIVE раніше писав про скандальну ситуацію навколо футболіста з російським минулим, якому не дозволили представляти збірну Норвегії після зміни громадянства.

Також Новини.LIVE повідомляв, що за сином Кріштіану Роналду вже стежать представники двох європейських грандів.

Олександр Зінченко українські легіонери (футбол) Аякс
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
