Зінченко залишає Аякс та стане вільним агентом влітку

Український футболіст Олександр Зінченко найближчого літа отримає статус вільного агента. Гравець збірної України залишить амстердамський "Аякс" після завершення сезону.

Про це повідомляє FootballTransfers.

Зінченко шукатиме нову команду

За інформацією джерела, керівництво нідерландського клубу вже повідомило гравцю про завершення співпраці. Контракт 28-річного українця завершується наприкінці червня, а сторони не планують його продовжувати.

Зінченко перейшов до "Аякса" з лондонського "Арсеналу", однак провів лише кілька матчів і отримав важку травму. Українець не гратиме до осені через розрив хрестоподібних зв’язок коліна.

Наразі футболіст продовжує відновлення після серйозного ушкодження та вже пересувається без милиць.

У нинішньому сезоні Зінченко провів обмежену кількість матчів за "Ноттінгем Форест", де грав пів сезону на правах оренди з "Арсеналу". Через проблеми зі здоров’ям він не зміг набрати оптимальну форму та закріпитися у складі команди.

