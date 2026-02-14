Зінченко травмувався і може пропустити багато місяців

Олександр Зінченко. Фото: ANP

У чемпіонаті Нідерландів проходить матч 23-го туру між "Аяксом" та "Фортуною". В цій грі вперше після підписання контракту вийшов в стартовому складі амстердамців українець Олександр Зінченко.

Однак, гравець швидко покинув поле, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Що сталося з Зінченком

Український захисник отримав ушкодження на початку гри. Після втручання медиків він не зміг продовжити матч і був замінений на 6-й хвилині.

Для 28-річного футболіста це був лише другий матч у складі "Аякса". Результативними діями за новий клуб він поки не відзначався.

Зазначимо, що інформація про характер травми та строки відновлення наразі відсутня.

Травма Олександр Зінченко в матчі чемпіонату Нідерландів проти Фортуна Сіттард може мати серйозний характер. Таку думку висловив спортивний лікар Дмитро Бабелюк.

За його словами, насторожує момент із прогином коліна всередину. Медик зазначив, що за подібного механізму часто страждають хрестоподібні зв’язки, а також можливо пошкодження медіальної зв’язки коліна. Він наголосив, що травми коліна зазвичай потребують ретельної діагностики, зокрема МРТ, і додав, що позитивом є своєчасна заміна гравця.

Нагадаємо, раніше український фігурист Кирило Марсак заявив, чому не вразив результатом.

Також стало відомо про рішення організаторів Олімпіади-2026 не показувати підтримку Владислава Гераскевича з-боку українських спортсменів.