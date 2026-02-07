Відео
Головна Спорт В Аяксі розповіли про те, чого чекають від Зінченка

В Аяксі розповіли про те, чого чекають від Зінченка

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 19:01
Зінченко не може дебютувати в Аяксі — відома причина
Олександр Зінченко (ліворуч) на презентації в "Аякса". Фото: instagram.com/zinchenko/

Виконувач обов'язків головного тренера "Аякса" Фред Грім визнав, що команда підходить до матчу проти АЗ із серйозними кадровими обмеженнями. Амстердамці змушені готуватися до поєдинку без одразу кількох новачків, включно з Олександром Зінченком.

Усі ці футболісти поки що не можуть працювати в загальній групі, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу клубу.

Читайте також:

У матчі з АЗ амстердамський "Аякс" точно не зможе розраховувати на Маартена Паеса та Маєра Каррісо. Обидва футболісти досі не отримали необхідні документи. Ситуація з Олександром Зінченком виглядає трохи оптимістичніше: український захисник отримав візу в останній момент, і тепер має змогу розпочати тренування з командою.

Александр Зинченко
Олександр Зінченко в "Аяксі". Фото: instagram.com/zinchenko/

Чому дебют Зінченка відкладається

При цьому тренерський штаб не розглядає варіант зі швидким виходом Олександра в стартовому складі. У клубі наголошують, що десять днів без повноцінних тренувань із командою — це надто серйозний фактор, щоб одразу кидати гравця в офіційний матч, тим паче проти принципового суперника.

Контракт Зінченка з "Аяксом" розрахований до кінця поточного сезону. У нинішній кампанії 29-річний українець провів десять матчів за "Ноттінгем Форест", де виступав на правах оренди.

Нагадаємо, стали відомі зарплати футболістів французького "ПСЖ" — скільки отримує Ілля Забарний.

Головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола обрав ідеальний момент для відходу з клубу.

спорт футбол Нідерланди Олександр Зінченко Аякс
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
