Зінченко не може дебютувати в Аяксі — відома причина

В Аяксі розповіли про те, чого чекають від Зінченка
Виконувач обов'язків головного тренера "Аякса" Фред Грім визнав, що команда підходить до матчу проти АЗ із серйозними кадровими обмеженнями. Амстердамці змушені готуватися до поєдинку без одразу кількох новачків, включно з Олександром Зінченком.
Усі ці футболісти поки що не можуть працювати в загальній групі, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу клубу.
У матчі з АЗ амстердамський "Аякс" точно не зможе розраховувати на Маартена Паеса та Маєра Каррісо. Обидва футболісти досі не отримали необхідні документи. Ситуація з Олександром Зінченком виглядає трохи оптимістичніше: український захисник отримав візу в останній момент, і тепер має змогу розпочати тренування з командою.
Чому дебют Зінченка відкладається
При цьому тренерський штаб не розглядає варіант зі швидким виходом Олександра в стартовому складі. У клубі наголошують, що десять днів без повноцінних тренувань із командою — це надто серйозний фактор, щоб одразу кидати гравця в офіційний матч, тим паче проти принципового суперника.
Контракт Зінченка з "Аяксом" розрахований до кінця поточного сезону. У нинішній кампанії 29-річний українець провів десять матчів за "Ноттінгем Форест", де виступав на правах оренди.
