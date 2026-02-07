Зинченко не может дебютировать в Аяксе — известна причина

Александр Зинченко (слева) на презентации в "Аякса". Фото: instagram.com/zinchenko/

Исполняющий обязанности главного тренера "Аякса" Фред Грим признал, что команда подходит к матчу против АЗ с серьезными кадровыми ограничениями. Амстердамцы вынуждены готовиться к поединку без сразу нескольких новичков, включая Александра Зинченко.

Все эти футболисты пока не могут работать в общей группе, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу клуба.

В матче с АЗ амстердамский "Аякс" точно не сможет рассчитывать на Маартена Паэса и Маера Каррисо. Оба футболиста до сих пор не получили необходимые документы. Ситуация с Александром Зинченко выглядит немного оптимистичнее: украинский защитник получил визу в последний момент и теперь имеет возможность начать тренировки с командой.

Александр Зинченко в "Аяксе". Фото: instagram.com/zinchenko/

Почему дебют Зинченко откладывается

При этом тренерский штаб не рассматривает вариант с быстрым выходом Александра в стартовом составе. В клубе подчеркивают, что десять дней без полноценных тренировок с командой — это слишком серьезный фактор, чтобы сразу бросать игрока в официальный матч, тем более против принципиального соперника.

Контракт Зинченко с "Аяксом" рассчитан до конца текущего сезона. В нынешней кампании 29-летний украинец провел десять матчей за "Ноттингем Форест", где выступал на правах аренды.

