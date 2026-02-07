Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт В Аяксе рассказали о том, чего ждут от Зинченко

В Аяксе рассказали о том, чего ждут от Зинченко

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 19:01
Зинченко не может дебютировать в Аяксе — известна причина
Александр Зинченко (слева) на презентации в "Аякса". Фото: instagram.com/zinchenko/

Исполняющий обязанности главного тренера "Аякса" Фред Грим признал, что команда подходит к матчу против АЗ с серьезными кадровыми ограничениями. Амстердамцы вынуждены готовиться к поединку без сразу нескольких новичков, включая Александра Зинченко.

Все эти футболисты пока не могут работать в общей группе, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу клуба.

Реклама
Читайте также:

В матче с АЗ амстердамский "Аякс" точно не сможет рассчитывать на Маартена Паэса и Маера Каррисо. Оба футболиста до сих пор не получили необходимые документы. Ситуация с Александром Зинченко выглядит немного оптимистичнее: украинский защитник получил визу в последний момент и теперь имеет возможность начать тренировки с командой. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко в "Аяксе". Фото: instagram.com/zinchenko/

Почему дебют Зинченко откладывается

При этом тренерский штаб не рассматривает вариант с быстрым выходом Александра в стартовом составе. В клубе подчеркивают, что десять дней без полноценных тренировок с командой — это слишком серьезный фактор, чтобы сразу бросать игрока в официальный матч, тем более против принципиального соперника.

Контракт Зинченко с "Аяксом" рассчитан до конца текущего сезона. В нынешней кампании 29-летний украинец провел десять матчей за "Ноттингем Форест", где выступал на правах аренды. 

Напомним, стали известны зарплаты футболистов французского "ПСЖ" — сколько получает Илья Забарный

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выбрал идеальный момент для ухода из клуба. 

спорт футбол Нидерланды Александр Зинченко Аякс
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации