Україна
Зинченко заменили на 6-й минуте первого матча в основе Аякса

Зинченко заменили на 6-й минуте первого матча в основе Аякса

Дата публикации 14 февраля 2026 22:14
Зинченко травмировался и может пропустить много месяцев
Александр Зинченко. Фото: ANP

В чемпионате Нидерландов проходит матч 23-го тура между "Аяксом" и "Фортуной". В этой игре впервые после подписания контракта вышел в стартовом составе амстердамцев украинец Александр Зинченко.

Однако, игрок быстро покинул поле, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Что случилось с Зинченко

Украинский защитник получил повреждение в начале игры. После вмешательства медиков он не смог продолжить матч и был заменен на 6-й минуте.

Для 28-летнего футболиста это был лишь второй матч в составе "Аякса". Результативными действиями за новый клуб он пока не отличался.

Отметим, что информация о характере травмы и сроках восстановления пока отсутствует.

Травма Александр Зинченко в матче чемпионата Нидерландов против Фортуна Ситтард может иметь серьезный характер. Такое мнение высказал спортивный врач Дмитрий Бабелюк.

По его словам, настораживает момент с прогибом колена внутрь. Медик отметил, что при подобном механизме часто страдают крестообразные связки, а также возможно повреждение медиальной связки колена. Он отметил, что травмы колена обычно требуют тщательной диагностики, в частности МРТ, и добавил, что позитивом является своевременная замена игрока.

Напомним, ранее украинский фигурист Кирилл Марсак заявил, почему не впечатлил результатом.

Также стало известно о решении организаторов Олимпиады-2026 не показывать поддержку Владислава Гераскевича со стороны украинских спортсменов.

футбол Нидерланды Александр Зинченко Аякс травма
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
