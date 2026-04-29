Зінченко заявлений на IEM Atlanta 2026 у складі Passion UA

Олександр Зінченко.

Український футболіст Олександр Зінченко увійшов до заявки своєї кіберспортивної команди Passion UA на турнір IEM Atlanta 2026. Гравець поїде на змагання у ролі запасного.

Зінченко став гравцем в CS2

Організація Passion UA підтвердила, що Зінченко, який є власником буде частиною делегації команди на великому турнірі з Counter-Strike 2. Його заявили як запасного гравця, що дозволяє бути присутнім у ростері та потенційно долучитися до матчів у разі необхідності.

Для українського футболіста це перший подібний досвід на професійному рівні в кіберспорті. Раніше Зінченко неодноразово демонстрував інтерес до CS2 та активно підтримував власний клуб, однак участь у турнірі такого масштабу стане новим етапом у його діяльності поза футболом.

Наразі Зінченко виступає за амстердамський "Аякс", однак тимчасово поза грою через серйозну травму коліна. Футболіст переніс операцію та пропустить залишок сезону 2025/2026, за який буде відноватись.

Турнір IEM Atlanta 2026 стартує 11 травня. У змаганнях візьмуть участь 16 команд, а загальний призовий фонд становить один мільйон доларів.

