Головна Спорт Зінченко розпочав кар'єру кіберспортсмена та зіграє на великому турнірі

Зінченко розпочав кар'єру кіберспортсмена та зіграє на великому турнірі

Дата публікації: 29 квітня 2026 20:49
Зінченко заявлений на IEM Atlanta 2026 у складі Passion UA
Олександр Зінченко. Фото: "Аякс"

Український футболіст Олександр Зінченко увійшов до заявки своєї кіберспортивної команди Passion UA на турнір IEM Atlanta 2026. Гравець поїде на змагання у ролі запасного.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на організацію.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зінченко став гравцем в CS2

Організація Passion UA підтвердила, що Зінченко, який є власником буде частиною делегації команди на великому турнірі з Counter-Strike 2. Його заявили як запасного гравця, що дозволяє бути присутнім у ростері та потенційно долучитися до матчів у разі необхідності.

Для українського футболіста це перший подібний досвід на професійному рівні в кіберспорті. Раніше Зінченко неодноразово демонстрував інтерес до CS2 та активно підтримував власний клуб, однак участь у турнірі такого масштабу стане новим етапом у його діяльності поза футболом.

Наразі Зінченко виступає за амстердамський "Аякс", однак тимчасово поза грою через серйозну травму коліна. Футболіст переніс операцію та пропустить залишок сезону 2025/2026, за який буде відноватись.

Турнір IEM Atlanta 2026 стартує 11 травня. У змаганнях візьмуть участь 16 команд, а загальний призовий фонд становить один мільйон доларів.

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
