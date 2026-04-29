Зинченко заявлен на IEM Atlanta 2026 в составе Passion UA

Украинский футболист Александр Зинченко вошел в заявку своей киберспортивной команды Passion UA на турнир IEM Atlanta 2026. Игрок поедет на соревнования в роли запасного.

Зинченко стал игроком в CS2

Организация Passion UA подтвердила, что Зинченко, который является владельцем будет частью делегации команды на крупном турнире по Counter-Strike 2. Его заявили как запасного игрока, что позволяет присутствовать в ростере и потенциально присоединиться к матчам в случае необходимости.

Для украинского футболиста это первый подобный опыт на профессиональном уровне в киберспорте. Ранее Зинченко неоднократно демонстрировал интерес к CS2 и активно поддерживал собственный клуб, однако участие в турнире такого масштаба станет новым этапом в его деятельности вне футбола.

Сейчас Зинченко выступает за амстердамский "Аякс", однако временно вне игры из-за серьезной травмы колена. Футболист перенес операцию и пропустит остаток сезона 2025/2026, за который будет восстанавливаться.

Турнир IEM Atlanta 2026 стартует 11 мая. В соревнованиях примут участие 16 команд, а общий призовой фонд составляет один миллион долларов.

