Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зинченко начал карьеру киберспортсмена и сыграет на крупном турнире

Зинченко начал карьеру киберспортсмена и сыграет на крупном турнире

Ua ru
Дата публикации 29 апреля 2026 20:49
Зинченко заявлен на IEM Atlanta 2026 в составе Passion UA
Александр Зинченко. Фото: "Аякс"

Украинский футболист Александр Зинченко вошел в заявку своей киберспортивной команды Passion UA на турнир IEM Atlanta 2026. Игрок поедет на соревнования в роли запасного.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на организацию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зинченко стал игроком в CS2

Организация Passion UA подтвердила, что Зинченко, который является владельцем будет частью делегации команды на крупном турнире по Counter-Strike 2. Его заявили как запасного игрока, что позволяет присутствовать в ростере и потенциально присоединиться к матчам в случае необходимости.

Для украинского футболиста это первый подобный опыт на профессиональном уровне в киберспорте. Ранее Зинченко неоднократно демонстрировал интерес к CS2 и активно поддерживал собственный клуб, однако участие в турнире такого масштаба станет новым этапом в его деятельности вне футбола.

Сейчас Зинченко выступает за амстердамский "Аякс", однако временно вне игры из-за серьезной травмы колена. Футболист перенес операцию и пропустит остаток сезона 2025/2026, за который будет восстанавливаться.

Читайте также:

Турнир IEM Atlanta 2026 стартует 11 мая. В соревнованиях примут участие 16 команд, а общий призовой фонд составляет один миллион долларов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Михаил Мудрик получил длительную дисквалификацию за допинг и уже подал апелляцию, пытаясь обжаловать это решение.

Также Новини.LIVE писал, что киевское "Динамо" понесло еще одну серьезную кадровую потерю накануне матча против "Шахтера".

Александр Зинченко CS2 Passion UA
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации